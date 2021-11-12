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Рената Литвинова и Леди Гага в одинаковых платьях: голосуйте, кто круче

Страсти по фильму «Дом Gucci» не утихают — особенно после выхода Леди Гаги на премьеру в прозрачном платье и чулках в сеточку. Впрочем, звезда продолжает «взрывать» Лондон эпатажными образами. Один из недавних был полностью собран из творений Алессандро Микеле — в таком же наряде, но в другой точке мира, отметилась Рената Литвинова. Выбирайте победительницу модного баттла!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леди Гага

Фото: Eastnews

Леди Гага поддалась логомании и нарядилась в монограммы Gucci с головы до ног. В главной роли выступил эффектный кейп, накинутый поверх платья, в лучших традициях ретро. Дополнили образ миниатюрная сумка Horsebit и горячо любимые артисткой ботильоны-стрипы цвета песка, для ношения которых навыки эквилибристики — абсолютный мастхэв.

В таком же платье Рената Литвинова позировала на камеру в новой фотосессии.

Образ обрамлен прозрачными перчатками, лакированными слингбэками на миниатюрных каблуках и крупными очками с шоколадными линзами. В завершение — сумка Gucci с бамбуковой ручкой. Крошечный аксессуар — внушительная сумма в чеке: 2 900 долларов (около 208 600 рублей) — и она ваша.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Не так давно Николь Кидман блистала на церемонии вручения наград за заслуги в кантри-музыке — актриса приехала поддержать мужа, а в конечном итоге затмила всех. Звезда кино повторила образ с подиума Saint Laurent и «сделала» модель. Выбирайте, кто круче, и голосуйте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @renatalitvinovaofficiall

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