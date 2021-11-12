Рената Литвинова и Леди Гага в одинаковых платьях: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Леди Гага поддалась логомании и нарядилась в монограммы Gucci с головы до ног. В главной роли выступил эффектный кейп, накинутый поверх платья, в лучших традициях ретро. Дополнили образ миниатюрная сумка Horsebit и горячо любимые артисткой ботильоны-стрипы цвета песка, для ношения которых навыки эквилибристики — абсолютный мастхэв.
В таком же платье Рената Литвинова позировала на камеру в новой фотосессии.
Образ обрамлен прозрачными перчатками, лакированными слингбэками на миниатюрных каблуках и крупными очками с шоколадными линзами. В завершение — сумка Gucci с бамбуковой ручкой. Крошечный аксессуар — внушительная сумма в чеке: 2 900 долларов (около 208 600 рублей) — и она ваша.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Не так давно Николь Кидман блистала на церемонии вручения наград за заслуги в кантри-музыке — актриса приехала поддержать мужа, а в конечном итоге затмила всех. Звезда кино повторила образ с подиума Saint Laurent и «сделала» модель. Выбирайте, кто круче, и голосуйте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @renatalitvinovaofficiall