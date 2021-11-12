Рената Литвинова и Леди Гага в одинаковых платьях: голосуйте, кто круче

Леди Гага поддалась логомании и нарядилась в монограммы Gucci с головы до ног. В главной роли выступил эффектный кейп, накинутый поверх платья, в лучших традициях ретро. Дополнили образ миниатюрная сумка Horsebit и горячо любимые артисткой ботильоны-стрипы цвета песка, для ношения которых навыки эквилибристики — абсолютный мастхэв.

В таком же платье Рената Литвинова позировала на камеру в новой фотосессии.