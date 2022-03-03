Леди-босс: теннисистка Серена Уильямс показала, как женщинам с формами носить мини

Серена пришла поддержать своего друга, дизайнера и креативного директора Balmain Оливье Рустена. Теннисистка призналась, что долгое время не посещала его шоу из-за работы, и рада, что на этот раз ей удалось вырваться.

Звезда спорта оделась в total look бренда с головы до ног и расположилась на первом ряду. Фаворитом Уильямс из актуальной коллекции стал бархатный костюм с кроп-жакетом силуэта восьмидесятых и мини-юбка с имитацией чулочных подтяжек. Скрепил союз базовый топ с нескромным декольте, вернувшиеся из закромов ботильоны-«носки» и очки в стиле Виктории Бекхэм.