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Леди-босс: теннисистка Серена Уильямс показала, как женщинам с формами носить мини

У тенниситки-фаворитки Меган Маркл Серены Уильямс дела идут хорошо: спортсменка рассекретила, что занимается венчурными инвестициями и помогает женщинам зарабатывать, воспитывает дочь и не пропускает светские мероприятия. Так, совсем недавно Уильямс дефилировала на шоу Off-White, а теперь стала звездой показа Balmain — для этого даже не пришлось выходить на подиум.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Серена Уильямс

Фото: Globallook

Серена пришла поддержать своего друга, дизайнера и креативного директора Balmain Оливье Рустена. Теннисистка призналась, что долгое время не посещала его шоу из-за работы, и рада, что на этот раз ей удалось вырваться.

Звезда спорта оделась в total look бренда с головы до ног и расположилась на первом ряду. Фаворитом Уильямс из актуальной коллекции стал бархатный костюм с кроп-жакетом силуэта восьмидесятых и мини-юбка с имитацией чулочных подтяжек. Скрепил союз базовый топ с нескромным декольте, вернувшиеся из закромов ботильоны-«носки» и очки в стиле Виктории Бекхэм.

Серена Уильямс

Globallook

Серена Уильямс

Globallook

Не недавнем показе Dior в Париже блистала коллега (и соперница) Серены Уильямс Мария Шарапова. Теннисистка позировала фотографам в эффектном образе — подробности в фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa

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