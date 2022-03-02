Мария Шарапова в парке с карманом-«зеброй» стала звездой Недели моды в Париже

Звезда спорта доказала, что инвестиция в безупречно скроенную бланковую рубашку из плотного хлопка станет самой выгодной, независимо от сезона. Мария носит ее с паркой таупового цвета, застегивая ее не до конца и высоко подкатив рукава. Минимализм разбавили акцентные детали: броский полосатый принт сзади и эффектное изображение зебры у кармана. Дополнили образ брутальные сапоги, отдаленно напоминающие рыбацкие, и лаконичная сумка.