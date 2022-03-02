Мария Шарапова в парке с карманом-«зеброй» стала звездой Недели моды в Париже
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Фото: Eastnews
Звезда спорта доказала, что инвестиция в безупречно скроенную бланковую рубашку из плотного хлопка станет самой выгодной, независимо от сезона. Мария носит ее с паркой таупового цвета, застегивая ее не до конца и высоко подкатив рукава. Минимализм разбавили акцентные детали: броский полосатый принт сзади и эффектное изображение зебры у кармана. Дополнили образ брутальные сапоги, отдаленно напоминающие рыбацкие, и лаконичная сумка.
Фото: Globallook
На минувшем показе Saint Laurent публика приветствовала роскошную Деми Мур, едва поверив, что ей 59. Актриса вышла в свет в дерзком комбезе и глубоким декольте, добавила босоножки на платформе и кобальтовые перчатки. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa