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Мария Шарапова в парке с карманом-«зеброй» стала звездой Недели моды в Париже

Неделя моды в Париже продолжается, и показ новой коллекции Dior собрал рекордное количество звезд и инфлюенсеров. Покорять стритстайл-хроники приехала и Мария Шарапова, которая в последнее время радует светскими выходами. Знаменитая теннисистка поделилась, как одеться на важное мероприятие стильно и не жертвуя комфортом.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария Шарапова

Фото: Eastnews

Звезда спорта доказала, что инвестиция в безупречно скроенную бланковую рубашку из плотного хлопка станет самой выгодной, независимо от сезона. Мария носит ее с паркой таупового цвета, застегивая ее не до конца и высоко подкатив рукава. Минимализм разбавили акцентные детали: броский полосатый принт сзади и эффектное изображение зебры у кармана. Дополнили образ брутальные сапоги, отдаленно напоминающие рыбацкие, и лаконичная сумка.

Мария Шарапова

Мария Шарапова

Фото: Globallook

На минувшем показе Saint Laurent публика приветствовала роскошную Деми Мур, едва поверив, что ей 59. Актриса вышла в свет в дерзком комбезе и глубоким декольте, добавила босоножки на платформе и кобальтовые перчатки. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa

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