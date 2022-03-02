Виктория Бекхэм пришла на показ в латексных брюках — без мужа, но под присмотром сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
В гости к Saint Laurent — исключительно в одежде марки Victoria Beckham. Экс-участница Spice Girls выгуляла аутфит с «перчинкой». В главной роли — облегающие брюки из латекса цвета жгучего перца, которые в паре с лодочками в тон сделали ноги бесконечными. Дополнил образ джемпер ультрафиолетового оттенка — в сочетании с алым его, определенно, стоит взять на вооружение.
Ромео составил образ в лучших традициях casuаl: мешковатые джинсы-«варенки» и объемный свитер цвета пудры.
Фото: Instagram @victoriabeckham
Пока весь мир ждет свадьбы молодого футболиста с его возлюбленной Мией Реган, он продолжает достигать новых высот. Так, например, недавно он стал самым богатым ребенком в семье, заключив контракт с известным спортивным брендом на 2,2 миллиона долларов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @victoriabeckham