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Виктория Бекхэм пришла на показ в латексных брюках — без мужа, но под присмотром сына

Виктория Бекхэм — одна из главных (и самых стройных) фигур в модном мире, которая не только сохраняет статус иконы стиля уже много лет, но и управляет собственным брендом. Заглянуть на показ коллеги Энтони Ваккарелло для Saint Laurent Вики тоже успела — без мужа, зато с красавцем-сыном. Ромео присмотрел за мамой, ведь образ она выбрала с эффектом вау (и это мягко сказано).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория и Ромео Бекхэм

Фото: Eastnews

В гости к Saint Laurent — исключительно в одежде марки Victoria Beckham. Экс-участница Spice Girls выгуляла аутфит с «перчинкой». В главной роли — облегающие брюки из латекса цвета жгучего перца, которые в паре с лодочками в тон сделали ноги бесконечными. Дополнил образ джемпер ультрафиолетового оттенка — в сочетании с алым его, определенно, стоит взять на вооружение.

Ромео составил образ в лучших традициях casuаl: мешковатые джинсы-«варенки» и объемный свитер цвета пудры.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

Пока весь мир ждет свадьбы молодого футболиста с его возлюбленной Мией Реган, он продолжает достигать новых высот. Так, например, недавно он стал самым богатым ребенком в семье, заключив контракт с известным спортивным брендом на 2,2 миллиона долларов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @victoriabeckham

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