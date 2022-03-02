Сегодня в 11:30 1 мин.

Виктория Бекхэм пришла на показ в латексных брюках — без мужа, но под присмотром сына

Виктория Бекхэм — одна из главных (и самых стройных) фигур в модном мире, которая не только сохраняет статус иконы стиля уже много лет, но и управляет собственным брендом. Заглянуть на показ коллеги Энтони Ваккарелло для Saint Laurent Вики тоже успела — без мужа, зато с красавцем-сыном. Ромео присмотрел за мамой, ведь образ она выбрала с эффектом вау (и это мягко сказано).