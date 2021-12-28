Лариса Долина похвасталась осиной талией в платье с брутальными цепями
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @larisa.dolina.official
Лариса поэкспериментировала на тему остромодного цвета электрик, который рекордно долгое время не выходит из топа актуальных тенденций. Артистка позирует в атласном платье-рубашке с принтом в виде брутальных цепей, который так активно пропагандирует Виктория Бекхэм в своих коллекциях. Образ певицы дополняют акцентные аксессуары — колье и сет из колец затейливых форм.
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К слову, синий электрик отлично подходит для встречи 2022 года. По словам эксперта-энергокоуча, он поможет задобрить Черного Водяного Тигра и привлечет удачу на вашу сторону. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @larisa.dolina.official