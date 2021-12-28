Лариса Долина похвасталась осиной талией в платье с брутальными цепями

Лариса поэкспериментировала на тему остромодного цвета электрик, который рекордно долгое время не выходит из топа актуальных тенденций. Артистка позирует в атласном платье-рубашке с принтом в виде брутальных цепей, который так активно пропагандирует Виктория Бекхэм в своих коллекциях. Образ певицы дополняют акцентные аксессуары — колье и сет из колец затейливых форм.

Хотите повторить трюк — ловите подборку украшений, о которых стоит намекнуть второй половинке. Здесь все: от бюджетных до заоблачно дорогих — выбирайте!