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Лариса Долина похвасталась осиной талией в платье с брутальными цепями

Лариса Долина удивляет все больше: певица заметно постройнела и помолодела, хотя фолловеры неустанно обвиняют ее в переизбытке ретуши на фото. Секрет, как признается сама артистка, прост: ограничения в рационе, благодаря которым она сбросила больше 20 килограммов. Anti-age-битва, по мнению специалистов, не обошлась без помощи пластических хирургов. Яркий стиль в одежде — для поддержания вау-эффекта.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Долина

Фото: Instagram @larisa.dolina.official

Лариса поэкспериментировала на тему остромодного цвета электрик, который рекордно долгое время не выходит из топа актуальных тенденций. Артистка позирует в атласном платье-рубашке с принтом в виде брутальных цепей, который так активно пропагандирует Виктория Бекхэм в своих коллекциях. Образ певицы дополняют акцентные аксессуары — колье и сет из колец затейливых форм.

Хотите повторить трюк — ловите подборку украшений, о которых стоит намекнуть второй половинке. Здесь все: от бюджетных до заоблачно дорогих — выбирайте!

Лариса Долина / Instagram @larisa.dolina.official

К слову, синий электрик отлично подходит для встречи 2022 года. По словам эксперта-энергокоуча, он поможет задобрить Черного Водяного Тигра и привлечет удачу на вашу сторону. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @larisa.dolina.official

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