От бюджетных до заоблачных: 15 украшений, о которых стоит намекнуть бойфренду

С другой стороны — культовое украшение Кэрри Брэдшоу, которое, как она сама призналась после потери его в парижском бутике Dior, стоило совсем не дорого. Речь о легендарном колье с именем героини Сары Джессики Паркер, которое шесть сезонов подряд красовалось на ее шее. Тот самый случай, когда тайный смысл, заложенный в подарок, гораздо важнее его цены.

Именная подвеска — отличная идея сюрприза, которую стоит взять на вооружение. В нашей подборке вы найдете идеальный вариант.

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