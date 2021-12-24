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От бюджетных до заоблачных: 15 украшений, о которых стоит намекнуть бойфренду

Что только не сделаешь, чтобы заветное желание сбылось в новогоднюю ночь: пишем их, сжигаем, добавляем в напитки и выпиваем под бой курантов. Можно упростить задачу — отправьте эту ссылку бойфренду, и он найдет в ней wish-лист, в котором концентрация роскоши зашкаливает. А чтобы второй половинке не пришлось хвататься за сердце, мы собрали варианты украшений на любой бюджет: от вполне скромных (и при этом стильных) до абсолютно заоблачных.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Образами инфлюенсеров и селебрити тоже грех не вдохновиться — особенно гигантским изумрудом Parure как у Елены Перминовой и увесистыми бриллиантами Bvlgari, которые венчают образы Тины Кунаки. Хроника светских выходов супруги Венсана Касселя — целый драгоценный террариум из коллекции Serpenti. Но это уже совсем другая история — с большим количеством нулей в чеке.

Кадр из фильма «Красотка»

Кадр из фильма «Красотка»

Фото: Kinopoisk.ru

Можете шокировать сходу и делать заявку на максимальное количество карат. Будьте готовы к моменту, от которого захватит дух! Вспомните, как героиня Джулии Робертс Вивьен отпрыгнула от алой бархатной коробочки, в которой ее ждало колье с рубинами. Правда, Эдвард взял его в аренду, чтобы не платить четверть миллиона долларов.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу

Фото: Globallook

С другой стороны — культовое украшение Кэрри Брэдшоу, которое, как она сама призналась после потери его в парижском бутике Dior, стоило совсем не дорого. Речь о легендарном колье с именем героини Сары Джессики Паркер, которое шесть сезонов подряд красовалось на ее шее. Тот самый случай, когда тайный смысл, заложенный в подарок, гораздо важнее его цены.

Именная подвеска — отличная идея сюрприза, которую стоит взять на вооружение. В нашей подборке вы найдете идеальный вариант.

15 пунктов wish-листа

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кольцо Minty Sky Inspire с аметистом и белыми топазами, 19 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

И вот они — 15 украшений, которые претендуют на место не только в вашей шкатулке, но и в сердце. Здесь — кольцо из серебра за 3200 рублей, созданное по мотивам старорусских орнаментов, лаконичная подвеска в виде первой буквы имени (дизайна Эльзы Перетти), произведения высокого ювелирного искусства, от которых появляются бабочки в животе. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Фото: Dpa / Instagram / Kinopoisk.ru / архивы пресс-служб

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