От бюджетных до заоблачных: 15 украшений, о которых стоит намекнуть бойфренду
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
Образами инфлюенсеров и селебрити тоже грех не вдохновиться — особенно гигантским изумрудом Parure как у Елены Перминовой и увесистыми бриллиантами Bvlgari, которые венчают образы Тины Кунаки. Хроника светских выходов супруги Венсана Касселя — целый драгоценный террариум из коллекции Serpenti. Но это уже совсем другая история — с большим количеством нулей в чеке.
Фото: Kinopoisk.ru
Можете шокировать сходу и делать заявку на максимальное количество карат. Будьте готовы к моменту, от которого захватит дух! Вспомните, как героиня Джулии Робертс Вивьен отпрыгнула от алой бархатной коробочки, в которой ее ждало колье с рубинами. Правда, Эдвард взял его в аренду, чтобы не платить четверть миллиона долларов.
Фото: Globallook
С другой стороны — культовое украшение Кэрри Брэдшоу, которое, как она сама призналась после потери его в парижском бутике Dior, стоило совсем не дорого. Речь о легендарном колье с именем героини Сары Джессики Паркер, которое шесть сезонов подряд красовалось на ее шее. Тот самый случай, когда тайный смысл, заложенный в подарок, гораздо важнее его цены.
Именная подвеска — отличная идея сюрприза, которую стоит взять на вооружение. В нашей подборке вы найдете идеальный вариант.
15 пунктов wish-листа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
И вот они — 15 украшений, которые претендуют на место не только в вашей шкатулке, но и в сердце. Здесь — кольцо из серебра за 3200 рублей, созданное по мотивам старорусских орнаментов, лаконичная подвеска в виде первой буквы имени (дизайна Эльзы Перетти), произведения высокого ювелирного искусства, от которых появляются бабочки в животе. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Фото: Dpa / Instagram / Kinopoisk.ru / архивы пресс-служб