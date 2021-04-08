Лариса Долина показала неестественно тонкую талию в диско-топе

Лариса Долина зажгла на сцене детского музыкального театра. Появление звезды было ярким — в алых легинсах в духе тех, что носила Джейн Фонда в восьмидесятых. В паре с ними — диско-топ, тесно обхвативший бюст и талию, которая стала неестественно тонкой. Секрет звезды остается только разгадывать: то ли дело в жестких диетах, то ли в корректирующем белье. А может и без фотошопа не обошлось. Выступала артистка в мерцающей блузе свободного силуэта — значит, все-таки есть что скрывать.

Многие селебрити определенно взялись за себя и развернули масштабную антиэйдж-программу. Среди них — Алла Пугачева, Лолита, Любовь Успенская и другие. Специалисты предполагают, что Лариса Долина в своем увлечении улучшайзингом решилась на маммопластику и абдоминопластику — и все это в комбинации со строгой диетой. О других процедурах, которые позволили певице стать моложе, мы поговорили с экспертом. Подробнее читайте на Passion.ru.