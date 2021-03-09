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Косметолог рассказала, как 65-летней Ларисе Долиной удалось так резко помолодеть

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Лариса Долина

Фото: globallook

Последние выходы в свет Ларисы Долиной произвели настоящий фурор. Коллеги по эстрадному цеху были поражены тем, как резко певица стала выглядеть моложе своих 65 лет.

Действительно, вслед за Аллой Пугачевой Долина заметно похудела, но главное — черты ее лица стали вновь более четкими: исчез второй подбородок, брыли и морщины. Добиться подобных результатов при помощи одного спорта, диеты и косметических масок в зрелом возрасте невозможно. Так что, скорее всего, как заявляют специалисты, не обошлось без абдоминопластики и маммопластики, но редакция Passion.ru решила выяснить, что еще могла сделать певица в рамках масштабной антиэйдж-программы.

Динара Махтумкулиева

Косметолог сети клиник ЦИДК

«Изменения во внешности Ларисы Долиной произошли очень сильные, настолько контрастного результата можно было добиться только комплексом процедур. Скорее всего, не обошлось и без вмешательства пластического хирурга, сделавшего круговую подтяжку лица. Но и аппаратная косметология сделала свое дело.

В первую очередь была использована очень популярная, особенно среди звезд, процедура Ulthera-терапия. В глубоких слоях с возрастом у певицы произошла деформация коллагеновых волокон — они растянулись и слабо удерживали каркас мышечно-апоневротической структуры, что нормально для любого человека в возрасте. Но именно Ulthera-терапия меняет ситуацию, и на примере звезды мы видим, насколько сильный результат она может принести и как изменилось состояние кожи певицы. В комбинации с этой процедурой наверняка был использован препарат Радиесс, введенный в кожные покровы для видимого лифтинг-эффекта, заполнения глубоких заломов и коррекции скуловых дуг.

Также явно заметна контурная пластика нижней трети лица, скул и губ. Не обошлось и без использования ботулотоксина, останавливающего сокращение мышц. Исчезли у Долиной и кольца Венеры на шее, которые быстрее всего "выдают возраст". Кроме того, были проведены биоревитализация, мезотерапия и множество других уходовых процедур, повышающих здоровье и качество кожи, улучшающих цвет и рельеф лица.

Если обратить внимание на подбородок певицы, то с большой долей вероятности можно заявить, что ей были поставлены нити Aptos, которые за счет полимолочной кислоты, входящей в их состав, оказывают мощный омолаживающий эффект, ускоряют выработку коллагена и замедляют процессы старения, подтягивая кожу».

Фото: globallook

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