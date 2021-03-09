Косметолог рассказала, как 65-летней Ларисе Долиной удалось так резко помолодеть

В первую очередь была использована очень популярная, особенно среди звезд, процедура Ulthera-терапия. В глубоких слоях с возрастом у певицы произошла деформация коллагеновых волокон — они растянулись и слабо удерживали каркас мышечно-апоневротической структуры, что нормально для любого человека в возрасте. Но именно Ulthera-терапия меняет ситуацию, и на примере звезды мы видим, насколько сильный результат она может принести и как изменилось состояние кожи певицы. В комбинации с этой процедурой наверняка был использован препарат Радиесс, введенный в кожные покровы для видимого лифтинг-эффекта, заполнения глубоких заломов и коррекции скуловых дуг.

Также явно заметна контурная пластика нижней трети лица, скул и губ. Не обошлось и без использования ботулотоксина, останавливающего сокращение мышц. Исчезли у Долиной и кольца Венеры на шее, которые быстрее всего "выдают возраст". Кроме того, были проведены биоревитализация, мезотерапия и множество других уходовых процедур, повышающих здоровье и качество кожи, улучшающих цвет и рельеф лица.

Если обратить внимание на подбородок певицы, то с большой долей вероятности можно заявить, что ей были поставлены нити Aptos, которые за счет полимолочной кислоты, входящей в их состав, оказывают мощный омолаживающий эффект, ускоряют выработку коллагена и замедляют процессы старения, подтягивая кожу».

Фото: globallook

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