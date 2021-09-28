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Ксения Собчак вышла в блестящем топе с рискованным декольте

Ксения Собчак встретила утро вторника с особым шиком — так, будто заранее собралась на вечерний коктейль. Видимо, если после офиса у вас вечеринка, то брючная двойка цвета капучино, усыпанная пайетками, — то, что нужно. Разбираем на примере звезды, что надеть, чтобы сиять (во всех смыслах) и заставлять окружающих понервничать.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Ксения нарядилась в пайетки с головы до ног. Ключевую роль забрал мерцающий костюм теплого песочного цвета на базе свободного блейзера с фигурными лацканами и брюками с высокой линией талии. Соединил тандем эффектный топ с рискованным V-образным декольте, практически не оставившим места для фантазии. Финальные штрихи — лаконичные украшения во главе с «цветочным» колье, вторящим образу.

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Фото: Instagram @xenia_sobchak