Ксения Собчак вышла в блестящем топе с рискованным декольте

Ксения нарядилась в пайетки с головы до ног. Ключевую роль забрал мерцающий костюм теплого песочного цвета на базе свободного блейзера с фигурными лацканами и брюками с высокой линией талии. Соединил тандем эффектный топ с рискованным V-образным декольте, практически не оставившим места для фантазии. Финальные штрихи — лаконичные украшения во главе с «цветочным» колье, вторящим образу.

К слову, флористические мотивы в ювелирном искусстве — символ жизненной силы. О чем говорят украшения из вашей шкатулки — читайте на Passion.ru.

Не так давно свою вариацию на тему образа леди-босс показывала Ева Лонгория. Звезда «Отчаянных домохозяек» подтвердила, что инвестиция в безукоризненно скроенный брючный костюм будет самой выгодной. Как одеться, чтобы гарантированно получить повышение, — разбираем на примере звезды.