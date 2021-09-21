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Леди-босс: Ева Лонгория показала, как одеться, чтобы получить повышение

Ева Лонгория совмещает много ролей — актрисы, продюсера, режиссера, активистки, мамы. Даже самый строгий power dressing на фото выглядит весьма забавно, когда в кадр вторгается 3-летний сын Сантьяго. 46-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» часто делает ставки на брючные костюмы и никогда не проигрывает. Более того — знает наверняка, с какой моделью любая миссия будет выполнима.