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Леди-босс: Ева Лонгория показала, как одеться, чтобы получить повышение

Ева Лонгория совмещает много ролей — актрисы, продюсера, режиссера, активистки, мамы. Даже самый строгий power dressing на фото выглядит весьма забавно, когда в кадр вторгается 3-летний сын Сантьяго. 46-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» часто делает ставки на брючные костюмы и никогда не проигрывает. Более того — знает наверняка, с какой моделью любая миссия будет выполнима.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ева Лонгория

Фото: Instagram @evalongoria

На этот раз актриса выбрала безупречную двойку цвета крем-брюле, который продлит летнее настроение даже в самую хмурую погоду в сентябре. Формула проста: удлиненный блейзер свободного силуэта плюс классические брюки-палаццо с завышенной линией талии и низами, закрывающими обувь (для эффекта бесконечных ног). Скрепил союз базовый белый топ с экстремально глубоким декольте, а завершили босоножки цвета золотистый металлик на платформах из восьмидесятых.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго

Ева Лонгория с сыном Сантьяго

Фото: Instagram @evalongoria

Брючный костюм — модная аксиома базового гардероба, которая должна сидеть безупречно с любого ракурса. Приемом пользуются и королевские особы во главе с королевами Ранией и Летицией. Мы собрали три стильных образа для офиса, вдохновленных стилем жен монархов, — подробности уже на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @evalongoria