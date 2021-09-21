Леди-босс: Ева Лонгория показала, как одеться, чтобы получить повышение
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @evalongoria
На этот раз актриса выбрала безупречную двойку цвета крем-брюле, который продлит летнее настроение даже в самую хмурую погоду в сентябре. Формула проста: удлиненный блейзер свободного силуэта плюс классические брюки-палаццо с завышенной линией талии и низами, закрывающими обувь (для эффекта бесконечных ног). Скрепил союз базовый белый топ с экстремально глубоким декольте, а завершили босоножки цвета золотистый металлик на платформах из восьмидесятых.
Фото: Instagram @evalongoria
Брючный костюм — модная аксиома базового гардероба, которая должна сидеть безупречно с любого ракурса. Приемом пользуются и королевские особы во главе с королевами Ранией и Летицией. Мы собрали три стильных образа для офиса, вдохновленных стилем жен монархов, — подробности уже на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram @evalongoria