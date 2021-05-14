Ксения Собчак vs певица Жасмин: чей образ островитянки ярче

Жасмин неустанно демонстрирует модные сокровища из своего багажа. По всей видимости, мюли Bottega Veneta и аксессуары Christian Dior в нем преобладают. Еще давно певица хвасталась плетеной шляпкой из новой коллекции, а теперь — соломенными туфлями Stretch и банданой с узнаваемым принтом Dior Oblique. В главной роли образа — легкий кафтан кипенно-белого цвета.