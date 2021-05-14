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Ксения Собчак vs певица Жасмин: чей образ островитянки ярче

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Слайд, который
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Певица Жасмин

Фото: Instagram @jasmin

Судя по количеству солнечных фото в ленте, многие селебрити взяли тайм-аут и отправились поближе к песочным побережьям и пальмам. Привет из теплых краев передают певица Жасмин и Ксения Собчак, а мы предлагаем выбрать, чей пляжный образ эффектнее.

Жасмин неустанно демонстрирует модные сокровища из своего багажа. По всей видимости, мюли Bottega Veneta и аксессуары Christian Dior в нем преобладают. Еще давно певица хвасталась плетеной шляпкой из новой коллекции, а теперь — соломенными туфлями Stretch и банданой с узнаваемым принтом Dior Oblique. В главной роли образа — легкий кафтан кипенно-белого цвета.

В белый облачилась и Ксения Собчак, которая отдыхает в Тулуме. Яркое бикини цвета неба телеведущая интригующе спрятала под полупрозрачной двойкой из топа и макси-юбки. Look островитянки дополняет массивное ожерелье и акцентный браслет-гигант. Лишь бейсболка осталась как напоминание о жизни в мегаполисе.

Голосуйте, чей пляжный образ эффектнее!

Ксения Собчак

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Еще один летний тренд — одежда, выполненная в технике кроше, которая уже полюбилась Рианне, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и другим звездным фэшионисткам. Как носить вязаные вещи и выглядеть в них максимально соблазнительно, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @jasmin / @xenia_sobchak

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