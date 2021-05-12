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Певица Жасмин похвасталась плетеной шляпкой за рекордные 107 000 рублей

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Певица Жасмин в шляпке Christian Dior

Фото: Instagram @jasmin

Жасмин продолжает дразнить поклонников красочными снимками с отдыха, и уже успела продемонстрировать добрую часть своих стильных запасов на лето. На этот раз певица похвасталась рекордно дорогой плетеной шляпкой, за которой охотятся многие фэшионистки. Подробности — в модном расследовании Passion.ru.

Звезда метко попадает по трендам и не упускает модные трофеи. Нежиться в лучах солнца Жасмин вышла в слитном купальнике цвета фуксии, оставив место для фантазии с помощью полупрозрачной белой туники. Дополняют комплект мюли конфетного оттенка с узнаваемым плетением Intrecciato из актуальной коллекции Bottega Veneta. Всего каких-то 56 700 рублей — и они ваши. Финальные штрихи — очки в оправе «кошачий глаз» и плетеная шляпка Christian Dior из рафии, стоимость которой — 107 000 рублей.

Певица Жасмин

Фото: Instagram @jasmin

Не обязательно спускать тысячи евро на наряды, чтобы выглядеть, как звезда. Ранее мы рассказывали о пяти любимых сумках Ирины Шейк и нашли их бюджетные аналогии от 2 до 10 тысяч рублей. Явки и пароли сдаем здесь, в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @jasmin

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