Певица Жасмин похвасталась плетеной шляпкой за рекордные 107 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @jasmin
Звезда метко попадает по трендам и не упускает модные трофеи. Нежиться в лучах солнца Жасмин вышла в слитном купальнике цвета фуксии, оставив место для фантазии с помощью полупрозрачной белой туники. Дополняют комплект мюли конфетного оттенка с узнаваемым плетением Intrecciato из актуальной коллекции Bottega Veneta. Всего каких-то 56 700 рублей — и они ваши. Финальные штрихи — очки в оправе «кошачий глаз» и плетеная шляпка Christian Dior из рафии, стоимость которой — 107 000 рублей.
Фото: Instagram @jasmin
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Фото: Instagram @jasmin
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