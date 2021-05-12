Певица Жасмин похвасталась плетеной шляпкой за рекордные 107 000 рублей

Звезда метко попадает по трендам и не упускает модные трофеи. Нежиться в лучах солнца Жасмин вышла в слитном купальнике цвета фуксии, оставив место для фантазии с помощью полупрозрачной белой туники. Дополняют комплект мюли конфетного оттенка с узнаваемым плетением Intrecciato из актуальной коллекции Bottega Veneta. Всего каких-то 56 700 рублей — и они ваши. Финальные штрихи — очки в оправе «кошачий глаз» и плетеная шляпка Christian Dior из рафии, стоимость которой — 107 000 рублей.