Крошечный топ, узкая юбка и шпильки: Рианна задала новую моду для беременных
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Перед объективами камер Рианна сияла, будто слиток серебра. Певица выбрала топ затейливого силуэта — как всегда экстремально короткий, с дерзкими разрезами и акцентом на бюст. К нему — сияющую макси-юбку и босоножки на шпильках, на которых демонстрировала суперспособность сохранять баланс в любом положении.
Завершили аутфит акцентные украшения: броские серьги и давно вернувшаяся из нулевых belly chain (цепочка для живота). Последний аксессуар рекомендуем взять на вооружение: внимание этого сезона, благодаря тренду на ультранизкую посадку, будет приковано к прессу.
Один из самых смелых выходов Ри — тот, что увенчал парижскую Неделю моды, в частности, показ Dior. Барбадосская дива появилась в абсолютно прозрачном пеньюаре и крошечных стрингах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото и видео: Eastnews / Dpa / Globallook / Instagram @fentybeauty