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Крошечный топ, узкая юбка и шпильки: Рианна задала новую моду для беременных

Рианна сделала из своей беременности, пожалуй, самый удачный проект: в паре с персональным стилистом исполнительница подбирает взрывные аутфиты, заряженные на успех. Да и кто еще рискнет на поздних сроках беременности появиться на публике в одном нижнем белье! Ри опять взялась за свое: на презентации новой линейки косметики собственной марки в Лос-Анджелесе она снова забрала роль королевы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Рианна

Фото: Dpa

Перед объективами камер Рианна сияла, будто слиток серебра. Певица выбрала топ затейливого силуэта — как всегда экстремально короткий, с дерзкими разрезами и акцентом на бюст. К нему — сияющую макси-юбку и босоножки на шпильках, на которых демонстрировала суперспособность сохранять баланс в любом положении.

Завершили аутфит акцентные украшения: броские серьги и давно вернувшаяся из нулевых belly chain (цепочка для живота). Последний аксессуар рекомендуем взять на вооружение: внимание этого сезона, благодаря тренду на ультранизкую посадку, будет приковано к прессу.

Один из самых смелых выходов Ри — тот, что увенчал парижскую Неделю моды, в частности, показ Dior. Барбадосская дива появилась в абсолютно прозрачном пеньюаре и крошечных стрингах. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Eastnews / Dpa / Globallook / Instagram @fentybeauty

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