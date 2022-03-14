Крошечный топ, узкая юбка и шпильки: Рианна задала новую моду для беременных

Перед объективами камер Рианна сияла, будто слиток серебра. Певица выбрала топ затейливого силуэта — как всегда экстремально короткий, с дерзкими разрезами и акцентом на бюст. К нему — сияющую макси-юбку и босоножки на шпильках, на которых демонстрировала суперспособность сохранять баланс в любом положении.

Завершили аутфит акцентные украшения: броские серьги и давно вернувшаяся из нулевых belly chain (цепочка для живота). Последний аксессуар рекомендуем взять на вооружение: внимание этого сезона, благодаря тренду на ультранизкую посадку, будет приковано к прессу.