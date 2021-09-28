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Крисси Тейген показала интересный (и нескромный) способ носить тренч осенью

Погода в Нью-Йорке располагает к экспериментам по совмещению летнего и зимнего гардеробов (впрочем, жителей «Большого яблока» ничто и никогда не останавливало носить пуховики в паре со шлепанцами). Не так давно в районе Сохо была замечена Крисси Тейген, которая вышла на прогулку с Джоном Леджендом. Аутфит у модели был весьма интересный — разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Крисси Тейген и Джонс Ледженд

Фото: Eastnews

Тейген вышла во всеоружии и доказала, что все самое стильное — просто. Вместо типичной осенней многослойности — никаких лишних деталей, кроме объемного тренча силуэта восьмидесятых (вроде тех, что носил в знаменитом сериале детектив Коломбо). На контрасте с грубым тауповым цветом сыграли облегающие черные микрошорты — и ничего больше. Завершили аутфит замшевые ботфорты на каблуках — пожалуй, любимая обувь модели. Униформа дерзкая, впрочем, в духе Крисси. Звезда смело щеголяет по Манхэттену в одном бра, а на вечер выбирает абсолютно прозрачные платья.

О самой актуальной верхней одежде осеннего сезона мы рассказывали в одном из предыдущих материалов. 10 стильных моделей и удачные звездные примеры ищите на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram @chrissyteigen