Не как у всех: 10 актуальных вариантов верхней одежды на осень
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Выбор Passion.ru
Тина Кунаки, например, передавала привет из Парижа в длинном кожаном пальто Off-White — почти как у Тринити из «Матрицы», но в оттенке фундука. Подобные мы включили в топ-10 рекомендаций от Passion.ru и настоятельно советуем не спускать с кожи глаз. В фокусе — брутальные тренчи длины миди и мидакси, кожаные пальто и жакеты, которые вполне могут заменить привычную косуху.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Внимание сезона сосредоточено на текстурах. Объемные шерстяные рубашки, твидовые пальто, стеганые бомберы и куртки из флиса с фактурой Teddy Bear претендуют на место в списке желаний. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Модная практика
Фото: Eastnews
Хейли Бибер дала мастер-класс на тему совмещения несовместимого. Модель зарифмовала классические брюки свободного силуэта с объемным флисовым бомбером Sandy Liang и осталась в выигрыше. Дополнили образ остромодная сумка круглой формы (заметьте — далеко не микроформата), кеды и шапка бини. Абсолютный оттеночный match получился даже с утренним стаканчиком матча.
Фото: Eastnews
Белла Хадид цитирует стиль супермоделей девяностых, и, надо сказать, успешно. Запоминаем вариант стилизации антрацитового тренча длиной выше колен: вместо того чтобы чинно затягивать пояс, нарочито небрежно завязываем его на крепкий узел. Белла носит его с джинсами клеш цвета карамели, добавляет ботильоны с острыми мысами и сумку-багет.
Фото: Eastnews
Рианна ходит в верхней одежде круглый год и даже летом носит дубленки и шубы. Советуем присмотреться к образу Ри с фактурным мини-платьем, которое станет настоящим спасением от прохлады, и шоколадным кожаным пальто с мехом на воротнике и манжетах. С комплектом звезда миксует босоножки на тонких ремешках, но в наших реалиях их звездный час прошел. О ключевых обувных трендах осень-зима 2021/22 читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / Архивы пресс-служб