passion.ru

Не как у всех: 10 актуальных вариантов верхней одежды на осень

Сентябрь подарил нам несколько теплых дней, но мы знаем, что вы вряд ли осмелитесь оставить жакет или тренч дома. К слову, не ими едиными можно довольствоваться, собирая идеальный гардероб на осень. Мы провели ревизию звездного стритстайла и выяснили, что носить, если не косуху и бежевый плащ, — берите на вооружение.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тина Кунаки

Фото: Eastnews

Выбор Passion.ru

Тина Кунаки, например, передавала привет из Парижа в длинном кожаном пальто Off-White — почти как у Тринити из «Матрицы», но в оттенке фундука. Подобные мы включили в топ-10 рекомендаций от Passion.ru и настоятельно советуем не спускать с кожи глаз. В фокусе — брутальные тренчи длины миди и мидакси, кожаные пальто и жакеты, которые вполне могут заменить привычную косуху.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Lacoste, 32 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Внимание сезона сосредоточено на текстурах. Объемные шерстяные рубашки, твидовые пальто, стеганые бомберы и куртки из флиса с фактурой Teddy Bear претендуют на место в списке желаний. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Модная практика

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Хейли Бибер дала мастер-класс на тему совмещения несовместимого. Модель зарифмовала классические брюки свободного силуэта с объемным флисовым бомбером Sandy Liang и осталась в выигрыше. Дополнили образ остромодная сумка круглой формы (заметьте — далеко не микроформата), кеды и шапка бини. Абсолютный оттеночный match получился даже с утренним стаканчиком матча.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Eastnews

Белла Хадид цитирует стиль супермоделей девяностых, и, надо сказать, успешно. Запоминаем вариант стилизации антрацитового тренча длиной выше колен: вместо того чтобы чинно затягивать пояс, нарочито небрежно завязываем его на крепкий узел. Белла носит его с джинсами клеш цвета карамели, добавляет ботильоны с острыми мысами и сумку-багет.

Рианна

Рианна

Фото: Eastnews

Рианна ходит в верхней одежде круглый год и даже летом носит дубленки и шубы. Советуем присмотреться к образу Ри с фактурным мини-платьем, которое станет настоящим спасением от прохлады, и шоколадным кожаным пальто с мехом на воротнике и манжетах. С комплектом звезда миксует босоножки на тонких ремешках, но в наших реалиях их звездный час прошел. О ключевых обувных трендах осень-зима 2021/22 читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram / Архивы пресс-служб