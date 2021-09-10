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Не как у всех: 10 актуальных вариантов верхней одежды на осень

Сентябрь подарил нам несколько теплых дней, но мы знаем, что вы вряд ли осмелитесь оставить жакет или тренч дома. К слову, не ими едиными можно довольствоваться, собирая идеальный гардероб на осень. Мы провели ревизию звездного стритстайла и выяснили, что носить, если не косуху и бежевый плащ, — берите на вооружение.