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Втянуть живот! Крисси Тейген прогулялась по Нью-Йорку в одном бра

Крисси Тейген отправилась на прогулку по Нью-Йорку в компании супруга Джона Ледженда и дочери Луны. 35-летняя модель снова подала пример правильного стритстайла и подкинула очередную стильную идею — не прятать нижнее белье и носить его в качестве полноправной детали образа.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Крисси Тейген и Джон Ледженд

Фото: Eastnews

Тейген выстроила образ вокруг свободных прямых джинсов высокой посадки. К слову, модели, практически полностью закрывающие обувь, уже готовы конкурировать с укороченными за место под солнцем. К ним Крисси добавила бралетт из бельевой линейки Calvin Klein, еще и вполне бюджетный — 3 600 рублей. Сделать аутфит более сдержанным помог объемный клетчатый блейзер. Дополнили образ кипенно-белые мюли и вместительный клатч Bottega Veneta Point стоимостью около 240 000 рублей.

Не так давно Крисси Тейген получила приз за самый нескромный наряд, на который не каждая решится. Модель показала формы в черном платье из абсолютно прозрачной сетки, и это было феерично. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram @chrissyteigen

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