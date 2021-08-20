Втянуть живот! Крисси Тейген прогулялась по Нью-Йорку в одном бра

Тейген выстроила образ вокруг свободных прямых джинсов высокой посадки. К слову, модели, практически полностью закрывающие обувь, уже готовы конкурировать с укороченными за место под солнцем. К ним Крисси добавила бралетт из бельевой линейки Calvin Klein, еще и вполне бюджетный — 3 600 рублей. Сделать аутфит более сдержанным помог объемный клетчатый блейзер. Дополнили образ кипенно-белые мюли и вместительный клатч Bottega Veneta Point стоимостью около 240 000 рублей.

Не так давно Крисси Тейген получила приз за самый нескромный наряд, на который не каждая решится. Модель показала формы в черном платье из абсолютно прозрачной сетки, и это было феерично. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.