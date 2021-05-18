Королева TikTok против Водонаевой: голосуем за самый дерзкий разрез юбки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
17 мая светская Москва собралась на премьере сериала «Клиника счастья» в столичном кинотеатре «Октябрь». В числе гостей засветилась и Алена Водонаева, которая выбрала эффектную двойку из кроп-топа и юбки с разрезом от бедра. Наряд телеведущей собран из одежды отечественных брендов. За исключением туфель — бархатных лодочек изумрудного цвета от Dolce & Gabbana.
Алена поделилась с фолловерами, что не успела воспользоваться услугами профессионального визажиста, и сделала макияж для мероприятия сама. И это не помешало ей сиять на красной дорожке. А как думаете вы? Голосуйте за самый удачный образ!
Для новой съемки Дина Саева вооружилась остромодным вязаным комплектом, а заодно — фирменной позой Анджелины Джоли. О том, как носить трендовые вещи в технике кроше, мы рассказывали в предыдущих материалах. Подробности и звездные примеры — на Passion.ru.
Фото: Instagram @senoritasaeva / Екатерина Ширинкина
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