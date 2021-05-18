Мороз в PRADA, Безрукова в классике, Согдиана в золотом топе и другие на премьере «Клиники счастья»
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В понедельник, 17 мая, в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедийно-драматического сериала «Клиника счастья». На мероприятие пришли Дарья Мороз, Ирина Безрукова, Согдиана, Елена Летучая с мужем, Алена Чехова, Алена Водонаева и другие знаменитости.
Дарья Мороз появилась перед фотографами в белом костюме PRADA из сияющей ткани.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Ирина Безрукова продемонстрировала женственный образ в бежевых тонах.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Согдиана дополнила светлый брючный костюм сияющим топом.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
События ленты разворачиваются вокруг специалистов одного из столичных медучреждений во главе с эндокринологом Аленой Липницкой. Врачи делают все возможное, чтобы решить проблемы пациентов, помочь им обрести внутреннюю гармонию и стать счастливее, однако зачастую сами попадают в кризисные ситуации. Роли в сериале исполнили Дарья Мороз, Анатолий Белый, Максим Лагашкин, Анна Уколова, Артем Ткаченко и другие.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Сериал можно посмотреть с 19 мая в онлайн-кинотеатре KION.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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