Мороз в PRADA, Безрукова в классике, Согдиана в золотом топе и другие на премьере «Клиники счастья»

События ленты разворачиваются вокруг специалистов одного из столичных медучреждений во главе с эндокринологом Аленой Липницкой. Врачи делают все возможное, чтобы решить проблемы пациентов, помочь им обрести внутреннюю гармонию и стать счастливее, однако зачастую сами попадают в кризисные ситуации. Роли в сериале исполнили Дарья Мороз, Анатолий Белый, Максим Лагашкин, Анна Уколова, Артем Ткаченко и другие.