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Мороз в PRADA, Безрукова в классике, Согдиана в золотом топе и другие на премьере «Клиники счастья»

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Слайд, который
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Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Мороз

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Российские знаменитости посетили премьеру нового сериала.

В понедельник, 17 мая, в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедийно-драматического сериала «Клиника счастья». На мероприятие пришли Дарья Мороз, Ирина Безрукова, Согдиана, Елена Летучая с мужем, Алена Чехова, Алена Водонаева и другие знаменитости.

Дарья Мороз появилась перед фотографами в белом костюме PRADA из сияющей ткани.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Ирина Безрукова продемонстрировала женственный образ в бежевых тонах.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Согдиана дополнила светлый брючный костюм сияющим топом.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

События ленты разворачиваются вокруг специалистов одного из столичных медучреждений во главе с эндокринологом Аленой Липницкой. Врачи делают все возможное, чтобы решить проблемы пациентов, помочь им обрести внутреннюю гармонию и стать счастливее, однако зачастую сами попадают в кризисные ситуации. Роли в сериале исполнили Дарья Мороз, Анатолий Белый, Максим Лагашкин, Анна Уколова, Артем Ткаченко и другие.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Сериал можно посмотреть с 19 мая в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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