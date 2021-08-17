Королева TikTok Дина Саева выгуляла остромодный кардиган за 1699 рублей

Саева добавила аксессуары в духе нулевых — небесно-голубую сумку-багет с тиснением под кожу рептилии, шелковый платок Christian Dior и очки-маску. Финальный штрих — акцентная цепь с подвеской в форме сердца.

Среди тенденций, вернувшихся к нам из 2000-х, — треники, которые можно носить и в пир, и в мир. Пока Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон выгуливают легендарные велюровые костюмы, Рианна надевает спортивные джоггеры на свидания с бойфрендом Asap Rocky. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.