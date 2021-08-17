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Королева TikTok Дина Саева выгуляла остромодный кардиган за 1699 рублей

В гардеробе Дины Саевой большие бренды по-дружески уживаются с бюджетными, а Bottega Veneta, Christian Dior и Balenciaga удачно рифмуются с масс-маркетом. Не так давно королева российского TikTok с миллионными гонорарами показала образ на базе самой модной детали сезона, которую нашла в ассортименте российского бренда за 1699 рублей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дина Саева

Фото: Instagram @senoritasaeva

Инфлюенсер доказала, что все самое стильное — просто. В ее аутфите актуальные светлые джинсы высокой посадки замиксованы с укороченным кардиганом из фактурного трикотажа. Последний — остромодная вещь года, которая нравится всем: от Беллы Хадид до Хейли Бибер. Если вы уже обзавелись таким же — носите его вместо топа, оставляя верхние пуговицы расстегнутыми.

Дина Саева

Дина Саева

Фото: Instagram @senoritasaeva

Саева добавила аксессуары в духе нулевых — небесно-голубую сумку-багет с тиснением под кожу рептилии, шелковый платок Christian Dior и очки-маску. Финальный штрих — акцентная цепь с подвеской в форме сердца.

Среди тенденций, вернувшихся к нам из 2000-х, — треники, которые можно носить и в пир, и в мир. Пока Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон выгуливают легендарные велюровые костюмы, Рианна надевает спортивные джоггеры на свидания с бойфрендом Asap Rocky. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @senoritasaeva

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