Королева TikTok Дина Саева выгуляла остромодный кардиган за 1699 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @senoritasaeva
Инфлюенсер доказала, что все самое стильное — просто. В ее аутфите актуальные светлые джинсы высокой посадки замиксованы с укороченным кардиганом из фактурного трикотажа. Последний — остромодная вещь года, которая нравится всем: от Беллы Хадид до Хейли Бибер. Если вы уже обзавелись таким же — носите его вместо топа, оставляя верхние пуговицы расстегнутыми.
Фото: Instagram @senoritasaeva
Саева добавила аксессуары в духе нулевых — небесно-голубую сумку-багет с тиснением под кожу рептилии, шелковый платок Christian Dior и очки-маску. Финальный штрих — акцентная цепь с подвеской в форме сердца.
Среди тенденций, вернувшихся к нам из 2000-х, — треники, которые можно носить и в пир, и в мир. Пока Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон выгуливают легендарные велюровые костюмы, Рианна надевает спортивные джоггеры на свидания с бойфрендом Asap Rocky. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @senoritasaeva
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