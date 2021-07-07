Как носить кардиган жарким летом — учимся у Хейли Бибер и Ким Кардашьян

Мы обеими руками за универсальные вещи и возможность носить их, независимо от сезона. Поэтому если осенью вы успели обзавестись коротким кардиганом из фактурного трикотажа — ваш ход. Ким Кардашьян носит такой вместо топа, застегнув лишь на одну пуговицу. И, разумеется, без белья (хотя эластичные тейпы для бюста от бренда бизнесвумен никто не отменял).

Хейли Бибер сделала ставку на «пушистый» брадиган цвета карамели, который замиксовала с классическими клетчатыми брюками в духе лондонских денди. Подобный, но в разы меньше, мы видели у Беллы Хадид. Вердикт принят единогласно: кардиганы летом — носить, причем на голое тело. Больше образов — в нашей фотогалерее.