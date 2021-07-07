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Как носить кардиган жарким летом — учимся у Хейли Бибер и Ким Кардашьян

Еще чуть-чуть и столбики термометров снова будут на высоте: синоптики пророчат возвращение аномальной жары в столицу. А мы рекомендуем вооружаться солнцезащитным кремом и модными трюками, которые помогут выглядеть стильно, даже когда не хочется носить ничего кроме бикини. Один из них мы подсмотрели у Хейли Бибер, и он — самый актуальный в этом сезоне. Слушаем и запоминаем!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Мы обеими руками за универсальные вещи и возможность носить их, независимо от сезона. Поэтому если осенью вы успели обзавестись коротким кардиганом из фактурного трикотажа — ваш ход. Ким Кардашьян носит такой вместо топа, застегнув лишь на одну пуговицу. И, разумеется, без белья (хотя эластичные тейпы для бюста от бренда бизнесвумен никто не отменял).

Хейли Бибер сделала ставку на «пушистый» брадиган цвета карамели, который замиксовала с классическими клетчатыми брюками в духе лондонских денди. Подобный, но в разы меньше, мы видели у Беллы Хадид. Вердикт принят единогласно: кардиганы летом — носить, причем на голое тело. Больше образов — в нашей фотогалерее.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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