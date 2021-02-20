Королева российского TikTok показала самый модный джемпер — и его уже хотят все

Дина выстроила образ вокруг нежных кремовых оттенков. В основе — светлые джинсы свободного силуэта и джемпер-поло от Palm Angels — гибрид, которому уже давно пророчат модное будущее. Надета деталь поверх контрастной черной футболки, с которой рифмуются кеды-хайтопы. Завершили аутфит солнцезащитные очки в самой актуальной оправе сезона и акцентные украшения. Не так давно мы рассказывали, о трех стильных образах Дины Саевой, которые легко повторить. Подробнее — здесь.