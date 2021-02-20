Королева российского TikTok показала самый модный джемпер — и его уже хотят все
Фото: Instagram @senoritasaeva
Дина выстроила образ вокруг нежных кремовых оттенков. В основе — светлые джинсы свободного силуэта и джемпер-поло от Palm Angels — гибрид, которому уже давно пророчат модное будущее. Надета деталь поверх контрастной черной футболки, с которой рифмуются кеды-хайтопы. Завершили аутфит солнцезащитные очки в самой актуальной оправе сезона и акцентные украшения. Не так давно мы рассказывали, о трех стильных образах Дины Саевой, которые легко повторить. Подробнее — здесь.
Фото: Vogue.com
Внимание к поло приковали и дизайнеры, правда, предложив снова переиграть джемперы в весенне-летние варианты. У MiuMiu они приобрели пестрый окрас и зарифмовались с микроюбками в духе 2000-х, а у David Koma — превратились в ультрасоблазнительные платья с дерзкими разрезами от бедра. О главных тенденциях весна-лето 2021 читайте в модном гиде от Passion.ru.
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Фото: Instagram @senoritasaeva / Vogue.com
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