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Королева российского TikTok показала самый модный джемпер — и его уже хотят все

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Дина Саева показала, как носить джемпер-поло

Фото: Instagram @senoritasaeva

22-летняя королева российского TikTok Дина Саева продолжает задавать моду. На этот раз звезда Сети показала самый актуальный джемпер сезона — и теперь его хотят все. На охоту за трендом — по горячим следам!

Дина выстроила образ вокруг нежных кремовых оттенков. В основе — светлые джинсы свободного силуэта и джемпер-поло от Palm Angels — гибрид, которому уже давно пророчат модное будущее. Надета деталь поверх контрастной черной футболки, с которой рифмуются кеды-хайтопы. Завершили аутфит солнцезащитные очки в самой актуальной оправе сезона и акцентные украшения. Не так давно мы рассказывали, о трех стильных образах Дины Саевой, которые легко повторить. Подробнее — здесь.

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MiuMiu Spring 2021

Фото: Vogue.com

Внимание к поло приковали и дизайнеры, правда, предложив снова переиграть джемперы в весенне-летние варианты. У MiuMiu они приобрели пестрый окрас и зарифмовались с микроюбками в духе 2000-х, а у David Koma — превратились в ультрасоблазнительные платья с дерзкими разрезами от бедра. О главных тенденциях весна-лето 2021 читайте в модном гиде от Passion.ru.

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Фото: Instagram @senoritasaeva / Vogue.com

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