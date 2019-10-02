Дерзкое декольте и пламенный красный: королева Летиция вышла в свет в платье из коллекции 2016 года

Образ дополнила элегантная прическа с крупными локонами и макияж с акцентом на глаза. К яркому ансамблю королева подобрала лаконичный комплект украшений – минималистичное кольцо без драгоценных камней и небольшие серьги. О других запоминающихся выходах Летиции читайте здесь.

Фото: Globallook

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