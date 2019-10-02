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Дерзкое декольте и пламенный красный: королева Летиция вышла в свет в платье из коллекции 2016 года

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Испанская королева Летиция произвела настоящий фурор своим появлением на праздновании 30-летия газеты «Эль Мундо» в Мадриде. Для торжественного приема 47-летняя Ортис выбрала дерзкий наряд, еще раз доказав, что новое – хорошо забытое старое.

Платье от испанского бренда Roberto Torretta вошло в коллекцию 2016 года, а в 2019 Летиция дважды дала ему вторую жизнь (первый раз – в марте, во время визита в Аргентину, как сообщает Hello!). На этот раз королева обыграла его босоножками Jimmy Choo в оттенке серебристый металлик и миниатюрным клатчем Carolina Herrera. В пламенно-красном платье с асимметричным лифом без бретелей королева выглядела роскошно: приталенный силуэт подчеркнул фигуру, при этом открытый верх компенсировала длина миди.

Образ дополнила элегантная прическа с крупными локонами и макияж с акцентом на глаза. К яркому ансамблю королева подобрала лаконичный комплект украшений – минималистичное кольцо без драгоценных камней и небольшие серьги. О других запоминающихся выходах Летиции читайте здесь.

Фото: Globallook

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