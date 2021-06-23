Королева Летиция вышла на ужин в любимом платье за 26 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Выбор королевы пал на белоснежный гибрид из блейзера и платья от Lola Li, который все еще входит в актуальную коллекцию бренда. Стоимость намного скромнее, чем его декольте, и составляет 300 евро (около 26 000 рублей). Ранее Летиция надевала его в сентябре 2019 года на представление в Королевском театре в Мадриде. Тогда аутфит венчали лакированные черные Manolo Blahnik, а теперь — пара туфель «Золушки» в цвете металлик.
Фото: Globallook
Коллега Летиции нидерландская королева Максима тоже не прочь поэкспериментировать с диковинками из собственного гардероба. Ее Величество смело копает клумбы в винтажных часах Cartier и выгуливает сумки, которые старше, чем она сама. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook
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