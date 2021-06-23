Королева Летиция вышла на ужин в любимом платье за 26 000 рублей

Выбор королевы пал на белоснежный гибрид из блейзера и платья от Lola Li, который все еще входит в актуальную коллекцию бренда. Стоимость намного скромнее, чем его декольте, и составляет 300 евро (около 26 000 рублей). Ранее Летиция надевала его в сентябре 2019 года на представление в Королевском театре в Мадриде. Тогда аутфит венчали лакированные черные Manolo Blahnik, а теперь — пара туфель «Золушки» в цвете металлик.