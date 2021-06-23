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Королева Летиция вышла на ужин в любимом платье за 26 000 рублей

Королева Летиция отправилась на торжественный ужин, приуроченный к награждению премиями журналистов в Мадриде. Ее Величество вновь отдала предпочтение платью испанского бренда, которое она уже выгуливала ранее. За несколько лет наряд не потерял свою актуальность и к тому же отлично вписался в жаркий день. Вердикт однозначен: total white — главный козырь в жаркой игре летнего сезона.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Королева Летиция и король Филипп VI

Фото: Globallook

Выбор королевы пал на белоснежный гибрид из блейзера и платья от Lola Li, который все еще входит в актуальную коллекцию бренда. Стоимость намного скромнее, чем его декольте, и составляет 300 евро (около 26 000 рублей). Ранее Летиция надевала его в сентябре 2019 года на представление в Королевском театре в Мадриде. Тогда аутфит венчали лакированные черные Manolo Blahnik, а теперь — пара туфель «Золушки» в цвете металлик.

Королева Летиция и король Филипп VI, сентябрь 2019 г.

Королева Летиция и король Филипп VI, сентябрь 2019 г.

Фото: Globallook

Коллега Летиции нидерландская королева Максима тоже не прочь поэкспериментировать с диковинками из собственного гардероба. Ее Величество смело копает клумбы в винтажных часах Cartier и выгуливает сумки, которые старше, чем она сама. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook

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