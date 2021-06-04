Королева Нидерландов вскопала клумбу на высоких шпильках и в жемчугах

К посадке растений королева подошла ответственно: и землю вскопала, и полила. И все это — даже без перчаток, не щадя маникюр и винтажные часы Cartier на запястье. Показывать навыки садоводства для первой леди — дело нехитрое. А вот делать это на экстремально высоких шпильках — вот это уже настоящие чудеса эквилибристики. Туфли, кстати, совсем не новые — их Максима носит и в пир, и в мир уже более 6 лет.