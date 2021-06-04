Королева Нидерландов вскопала клумбу на высоких шпильках и в жемчугах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
К посадке растений королева подошла ответственно: и землю вскопала, и полила. И все это — даже без перчаток, не щадя маникюр и винтажные часы Cartier на запястье. Показывать навыки садоводства для первой леди — дело нехитрое. А вот делать это на экстремально высоких шпильках — вот это уже настоящие чудеса эквилибристики. Туфли, кстати, совсем не новые — их Максима носит и в пир, и в мир уже более 6 лет.
Фото: Globallook
Не так давно королева Нидерландов вышла в свет в ярком ультрафиолетовом платье, а несколькими днями ранее в главном цвете сезона щеголяла первая леди США Джилл Байден. Голосуйте за самый эффектный образ в материале Passion.ru.
Фото: Globallook
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