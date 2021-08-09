Королева Летиция выгуляла полупрозрачное платье с интригующим вырезом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Под прицелом оказалось полупрозрачное макси-платье на тонких бретелях с акцентом на талии и интригующим каплевидным вырезом. Наряд, кстати, вполне доступный: Летиция снова обратилась к любимому испанскому бренду Uterqüe, относящемуся к среднему сегменту.
Дополнили образ эспадрильи на танкетке Castaner, которые летом постоянно носит Кейт Миддлтон. Неудивительно, что эта обувь признана первыми леди самой выигрышной для жаркого времени года. Во-первых, с ней легко соблюдать дресс-код (туфли монарших особ должны быть с закрытым мысом и обязательно на каблуках). Во-вторых, стоят они сравнительно недорого — от 7 000 рублей за пару.
Фото: Globallook
В августе многие знаменитости решили взять паузу и отправились на отдых к морю. Так, например, Дженнифер Лопес обнимается с Беном Аффлеком на роскошной яхте где-то в районе Портофино, Хайди Клум и Том Каулитц отметили вторую годовщину свадьбы в окружении моря и скал. Какие наряды селебрити берут с собой на борт — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram