Королева Летиция выгуляла полупрозрачное платье с интригующим вырезом

Под прицелом оказалось полупрозрачное макси-платье на тонких бретелях с акцентом на талии и интригующим каплевидным вырезом. Наряд, кстати, вполне доступный: Летиция снова обратилась к любимому испанскому бренду Uterqüe, относящемуся к среднему сегменту.

Дополнили образ эспадрильи на танкетке Castaner, которые летом постоянно носит Кейт Миддлтон. Неудивительно, что эта обувь признана первыми леди самой выигрышной для жаркого времени года. Во-первых, с ней легко соблюдать дресс-код (туфли монарших особ должны быть с закрытым мысом и обязательно на каблуках). Во-вторых, стоят они сравнительно недорого — от 7 000 рублей за пару.