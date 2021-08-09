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Королева Летиция выгуляла полупрозрачное платье с интригующим вырезом

Испанская королева Летиция отдыхает с семьей на Майорке, куда взяла целый арсенал нарядов. У Ее Величества действительно стоит поучиться, как выглядеть элегантно даже в отпуске, при этом не жертвовать комфортом. Не так давно монаршая особа отправилась на ужин и выгуляла одно из самых эффектных летних платьев.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Под прицелом оказалось полупрозрачное макси-платье на тонких бретелях с акцентом на талии и интригующим каплевидным вырезом. Наряд, кстати, вполне доступный: Летиция снова обратилась к любимому испанскому бренду Uterqüe, относящемуся к среднему сегменту.

Дополнили образ эспадрильи на танкетке Castaner, которые летом постоянно носит Кейт Миддлтон. Неудивительно, что эта обувь признана первыми леди самой выигрышной для жаркого времени года. Во-первых, с ней легко соблюдать дресс-код (туфли монарших особ должны быть с закрытым мысом и обязательно на каблуках). Во-вторых, стоят они сравнительно недорого — от 7 000 рублей за пару.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

В августе многие знаменитости решили взять паузу и отправились на отдых к морю. Так, например, Дженнифер Лопес обнимается с Беном Аффлеком на роскошной яхте где-то в районе Портофино, Хайди Клум и Том Каулитц отметили вторую годовщину свадьбы в окружении моря и скал. Какие наряды селебрити берут с собой на борт — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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