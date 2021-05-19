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Королева Летиция выгуляла эпатажный комбез с «крыльями» за 12 000 рублей

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Аутфиты королевы Летиции — тот самый случай, когда придраться не к чему. Ее Величество одинаково умело обращается как с дизайнерской одеждой, так и с масс-маркетом, который носит годами. На этот раз монаршая особа посетила Международную туристической выставку, приковав все взгляды к новому наряду.

Испанская королева, по всей видимости, вдохновилась платьями танцовщиц фламенко, в которых воланы занимают главные роли. Летиция выгуляла молочно-белый комбинезон из денима с пышными рукавами-«крылышками» от бренда The IQ Collection. Вполне бюджетную вещицу за 116 фунтов (около 12 000 рублей? — прим. ред.) Ее Величество замиксовала с лодочками Manolo Blahnik и бессменной сумкой с клапаном из змеиной кожи от Nina Ricci. За последнее время этот аксессуар лидирует по числу выходов в свет, поэтому мы расспросили у эксперта, за что миниатюрную Marche так любит королева.

Ранее мы обсуждали, кому жгучий алый оттенок больше к лицу: Летиции или Кейт Миддлтон. А как считаете вы? Ищите фото и голосуйте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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