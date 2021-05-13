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Кейт Миддлтон vs королева Летиция: кому жгучий алый больше к лицу

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Королева Летиция

Фото: Globallook

Это противостояние выдалось по-настоящему жарким: сразу две королевские фэшионистки сошлись на модном ринге в битве за total red. Делаем ставки: Кейт Миддлтон или Летиция Ортис?

Королева Летиция снова обратилась к старым запасам своей гардеробной и на этот раз отдала главные роли эффектному костюму-двойке с классическими брюками и асимметричным топом от Zara. Кстати, его мы уже видели на ней в 2019 году во время визита в Аргентину. Образ цвета жгучего перца дополнили телесные туфли слингбэки — как всегда безупречный выбор.

Кейт выбрала идеальное платье-пальто для еще не стабильной весенней погоды. Не так давно герцогиня Кембриджская была замечена на улицах Лондона по пути в Национальную портретную галерею. Монаршую особу было видно издалека — таким ярким был ее наряд от Eponine London. Насыщенный алый Кэтрин тоже замиксовала с оттенками капучино — лаконичные лодочки и микросумка показали с ним абсолютную совместимость.

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Сегодня селебрити стараются взять максимум из своего гардероба и демонстрируют осознанный подход к шопингу. Так, например, Кайли Дженнер постоянно хвастается уловами с винтажных маркетов, ее сестра Ким носит юбку 3-летней давности, а принц Гарри и вовсе отказывается снимать любимый костюм. Подробности — на Passion.ru.

Фото: Globallook

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