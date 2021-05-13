Кейт Миддлтон vs королева Летиция: кому жгучий алый больше к лицу

Королева Летиция снова обратилась к старым запасам своей гардеробной и на этот раз отдала главные роли эффектному костюму-двойке с классическими брюками и асимметричным топом от Zara. Кстати, его мы уже видели на ней в 2019 году во время визита в Аргентину. Образ цвета жгучего перца дополнили телесные туфли слингбэки — как всегда безупречный выбор.