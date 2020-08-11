Королева Летиция в платье цвета острого перца блеснула во время семейного уикенда

Королева Летиция поддерживает осознанность в шопинге и использует свой гардероб на максимум. В июле монаршая особа совершила визит в Наварру, и для него выбрала прошлогоднее платье, в котором уже была замечена дважды. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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