Королева Летиция в платье цвета острого перца блеснула во время семейного уикенда
Фото: Globallook
Один из недавних выходов впечатлил поклонников: Ее Величество снова поэкспериментировала с цветом острого перца. Монаршая особа блеснула в образе, выстроенном вокруг ультраяркого легкого платья с нескромным V-образным вырезом, поясом с акцентной пряжкой на талии и асимметричным низом. Наряд подчеркнул стройную фигуру Летиции и освеженный загар. Абсолютный must have летних гардеробов первых леди — босоножки-эспадрильи на танкетке комфортной высоты. Стараниями испанской королевы и Кейт Миддлтон такая обувь прочно закрепила за собой статус самой модной в этом сезоне. Летиция сделала ставку на микс текстур — плетением из джута и гладкой кожи цвета молочного шоколада.
Фото: Globallook
Внимание поклонников привлекло состояние здоровья 13-летней инфанты Софии. Дочь Летиции и Филиппа VI повредила ногу, поэтому неспешно шла по улицам города с повязкой на колене, опираясь на трость и руку заботливой сестры.
Королева Летиция поддерживает осознанность в шопинге и использует свой гардероб на максимум. В июле монаршая особа совершила визит в Наварру, и для него выбрала прошлогоднее платье, в котором уже была замечена дважды. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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