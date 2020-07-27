Королева Летиция показала, как стильно обыграть старое платье
Фото: Globallook
Летиция составила расслабленный летний look на основе насыщенного изумрудного цвета, и он ей определенно к лицу. V-образный вырез, подчеркнутая талия, юбка длины мидакси и рукав 3/4 сформировали сдержанный, но при этом эффектный аутфит. Главные роли забрал контрастный этнический принт «пейсли». Daily Mail сообщает, что этот же наряд испанская королева использовала как вечерний в 2019 году на конгрессе в Мадриде — с черными лодочками на шпильках и миниатюрным клатчем.
Фото: Globallook
На этот раз монаршая особа показала, как стильно обыграть прошлогоднее платье и вписать его в повседневный образ. Изменить look помогли стильные белые босоножки-эспадрильи на плетеной танкетке. Летиция регулярно экспериментирует с собственным гардеробом, давая вторую (и не только) жизнь своим вещам. В ее арсенале — грамотно подобранная база, которая позволяет ловко балансировать между дневным и вечерним дресс-кодом, меняя аксессуары и обувь. О самых ярких выходах супруги Филиппа VI — на Passion.ru.
Фото: Globallook
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