Королева Летиция устроила дефиле по Мадриду в кюлотах 5-летней давности
Фото: Globallook
Образ как всегда безупречен: белоснежный топ с «драматичными» рукавами от Massimo Dutti в паре с ультраяркими алыми кюлотами Uterque. Где-то мы их уже видели, и нам не кажется: в 2016 году монаршая особа впервые выгуляла их на день сбора средств для организации «Красный крест». Дополнили образ лаконичные туфли цвета жгучего перца на каблуке комфортной высоты — те же, что были на королеве пять лет назад.
Фото: Globallook
По количеству выходов в одном и том же с королевой Летицией может посоревноваться разве что принц Гарри, который не изменяет любимому (и вечному) серому костюму. К тенденции подключилась и Джилл Байден: если первая леди США приобрела платье за несколько тысяч долларов, то носить его будет, не снимая. Подробности о любимом наряде супруги президента США — на Passion.ru.
Фото: Globallook
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