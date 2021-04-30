Королева Летиция устроила дефиле по Мадриду в кюлотах 5-летней давности

Образ как всегда безупречен: белоснежный топ с «драматичными» рукавами от Massimo Dutti в паре с ультраяркими алыми кюлотами Uterque. Где-то мы их уже видели, и нам не кажется: в 2016 году монаршая особа впервые выгуляла их на день сбора средств для организации «Красный крест». Дополнили образ лаконичные туфли цвета жгучего перца на каблуке комфортной высоты — те же, что были на королеве пять лет назад.