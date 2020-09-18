Королева Летиция произвела фурор выходом в платье цвета ночного моря

Не так давно Ее Величество произвела фурор на улицах Мадрида, появившись в широких брюках и без каблуков — их Летиция заменила удобными лоферами. Не зря, ведь годы ношения обуви на шпильках сказываются на здоровье далеко не положительно. Эксперты утверждают, что такая жертва ради сохранения королевских традиций деформировала пальцы ног Кейт Миддлтон, а Меган Маркл и вовсе пришлось перенести операцию. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Dpa

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