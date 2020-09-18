Королева Летиция произвела фурор выходом в платье цвета ночного моря
Фото: Globallook
Поход в Национальную библиотеку был максимально стильным. Супруга Филиппа VI блеснула в миди-платье цвета ночного моря. Наряд с V-образным вырезом, рукавами-фонариками, мягкими драпировками и тонким поясом-шнурком на талии подчеркнул стройную фигуру монаршей особы, которой действительно есть чем похвастаться. Верх платья украсила неброская вышивка в виде темно-синих бабочек. Дополнили образ классические туфли-слингбэки на шпильках из черной замши. В завершение — кожаный клатч-конверт и неотъемлемый аксессуар 2020 года — защитная маска.
Не так давно Ее Величество произвела фурор на улицах Мадрида, появившись в широких брюках и без каблуков — их Летиция заменила удобными лоферами. Не зря, ведь годы ношения обуви на шпильках сказываются на здоровье далеко не положительно. Эксперты утверждают, что такая жертва ради сохранения королевских традиций деформировала пальцы ног Кейт Миддлтон, а Меган Маркл и вовсе пришлось перенести операцию. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Dpa
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