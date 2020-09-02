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Королева Летиция отказалась от шпилек в пользу удобных лоферов и произвела фурор

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Королева Летиция отказалась от обуви на шпильке в пользу удобных лоферов

Фото: Globallook

Летиция показала, как спуститься с небес на землю, и сделать это максимально стильно. 47-летняя королева Испании произвела фурор своим появлением на официальной встрече в Мадриде, показав, эффектную и удобную вариацию на тему power dressing.

На мероприятии монаршая особа появилась не только без Филиппа VI, но и без каблуков, которые традиционно сопровождают ее аутфиты. Классическим лодочкам Летиция предпочла замшевые лоферы цвета морских глубин с едва ощутимым каблуком. Их королева замиксовала с широкими брюками с «лампасами» из металлических заклепок и элегантным жакетом из фактурной ткани.

Дополнил образ лаконичный клатч-конверт из гладкой кожи с золотистой фурнитурой. В остальном Ее Величество решила не усложнять, поставив краткие финальные акценты в виде минималистичных серег-пуссетов и массивного золотого кольца — частого гостя в монарших образах. Как сообщает Hello!, это украшение является своего рода талисманом. Произведено оно испанским брендом британского происхождения Karen Hallam, а стоимость не превышает 8000 рублей.

Королева Летиция — поклонница масс-маркет брендов, которая частенько хвастается уловами с распродаж. Ее коллега в деле выгодных покупок Кейт Миддлтон не отстает: недавно герцогиня Кембриджская появилась на онлайн-встрече в рекордно дешевом платье — подробности на Passion.ru.

Фото: Globallook

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