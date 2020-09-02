Королева Летиция отказалась от шпилек в пользу удобных лоферов и произвела фурор
Фото: Globallook
На мероприятии монаршая особа появилась не только без Филиппа VI, но и без каблуков, которые традиционно сопровождают ее аутфиты. Классическим лодочкам Летиция предпочла замшевые лоферы цвета морских глубин с едва ощутимым каблуком. Их королева замиксовала с широкими брюками с «лампасами» из металлических заклепок и элегантным жакетом из фактурной ткани.
Дополнил образ лаконичный клатч-конверт из гладкой кожи с золотистой фурнитурой. В остальном Ее Величество решила не усложнять, поставив краткие финальные акценты в виде минималистичных серег-пуссетов и массивного золотого кольца — частого гостя в монарших образах. Как сообщает Hello!, это украшение является своего рода талисманом. Произведено оно испанским брендом британского происхождения Karen Hallam, а стоимость не превышает 8000 рублей.
Королева Летиция — поклонница масс-маркет брендов, которая частенько хвастается уловами с распродаж. Ее коллега в деле выгодных покупок Кейт Миддлтон не отстает: недавно герцогиня Кембриджская появилась на онлайн-встрече в рекордно дешевом платье — подробности на Passion.ru.
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!