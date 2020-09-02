Королева Летиция отказалась от шпилек в пользу удобных лоферов и произвела фурор

Королева Летиция — поклонница масс-маркет брендов, которая частенько хвастается уловами с распродаж. Ее коллега в деле выгодных покупок Кейт Миддлтон не отстает: недавно герцогиня Кембриджская появилась на онлайн-встрече в рекордно дешевом платье — подробности на Passion.ru.

Фото: Globallook

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