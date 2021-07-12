Королева Летиция прогадала с выбором брюк — впервые в истории

Выход в город — в самой комфортной обуви, которая полюбилась всем монаршим особам и первым леди. Эспадрильи на танкетке выручают в любых ситуациях, кроме одной — когда нужно пробираться по мокрой земле и траве (впрочем, Джилл Байден это никогда не мешало). Летиция быстро сориентировалась, и добавила к аутфиту на базе укороченного тренча и широких льняных брюк кеды. Брюки сыграли злую шутку, визуально убавив несколько сантиметров роста.