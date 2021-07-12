Королева Летиция прогадала с выбором брюк — впервые в истории
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Выход в город — в самой комфортной обуви, которая полюбилась всем монаршим особам и первым леди. Эспадрильи на танкетке выручают в любых ситуациях, кроме одной — когда нужно пробираться по мокрой земле и траве (впрочем, Джилл Байден это никогда не мешало). Летиция быстро сориентировалась, и добавила к аутфиту на базе укороченного тренча и широких льняных брюк кеды. Брюки сыграли злую шутку, визуально убавив несколько сантиметров роста.
Фото: Globallook
У первых леди без модных фиаско не обходится. Исключением не стала и Джилл Байден, которую, помимо всего прочего, не перестают сравнивать с Меланией Трамп. О самых обсуждаемых выходах супруги президента Соединенных Штатов читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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