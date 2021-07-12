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Королева Летиция прогадала с выбором брюк — впервые в истории

Королева Летиция неуклонно следует своему плотному графику, и на этот раз посетила Наварру, которую настиг сезон дождей. Ее Величество показала, как утеплиться, если погода летом показывает характер. Но с выбором брюк впервые прогадала: супруга испанского короля, чей стиль всегда безупречен, спустилась с небес на землю. Вернее, с высоты шпилек в удобные кеды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Выход в город — в самой комфортной обуви, которая полюбилась всем монаршим особам и первым леди. Эспадрильи на танкетке выручают в любых ситуациях, кроме одной — когда нужно пробираться по мокрой земле и траве (впрочем, Джилл Байден это никогда не мешало). Летиция быстро сориентировалась, и добавила к аутфиту на базе укороченного тренча и широких льняных брюк кеды. Брюки сыграли злую шутку, визуально убавив несколько сантиметров роста.

Королева Летиция и король Филипп VI

Королева Летиция и король Филипп VI

Фото: Globallook

У первых леди без модных фиаско не обходится. Исключением не стала и Джилл Байден, которую, помимо всего прочего, не перестают сравнивать с Меланией Трамп. О самых обсуждаемых выходах супруги президента Соединенных Штатов читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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