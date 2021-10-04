Королева Летиция пришла на официальную встречу в мятом костюме

Что ж, в плотном графике монаршим особам и первым леди трудно сохранять безупречный внешний вид 24/7. Джилл Байден, например, постоянно балансирует на трапах вертолетов и дефилирует по газонам на шпильках и в дизайнерских платьях, отчего они постоянно мнутся. Та же участь постигла и испанскую королеву Летицию, которая, по всей видимости, не обратила внимания на складки.

На что точно стоит обратить внимание, так это на фасон брючного костюма Ее Величества: безукоризненный двубортный блейзер плюс прямые брюки правильной ширины. Дополняет образ сет из лодочек и клатча со змеиным паттерном.