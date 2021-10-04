Королева Летиция пришла на официальную встречу в мятом костюме
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Фото: Globallook
Что ж, в плотном графике монаршим особам и первым леди трудно сохранять безупречный внешний вид 24/7. Джилл Байден, например, постоянно балансирует на трапах вертолетов и дефилирует по газонам на шпильках и в дизайнерских платьях, отчего они постоянно мнутся. Та же участь постигла и испанскую королеву Летицию, которая, по всей видимости, не обратила внимания на складки.
На что точно стоит обратить внимание, так это на фасон брючного костюма Ее Величества: безукоризненный двубортный блейзер плюс прямые брюки правильной ширины. Дополняет образ сет из лодочек и клатча со змеиным паттерном.
Фото: Globallook
Не так давно королева Летиция и король Филипп VI встречали президента Анголы и его супругу во дворце Сарсуэла. Ее Величество вышла поприветствовать гостей во всеоружии — настолько, что затмила первую леди. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook