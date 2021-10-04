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Королева Летиция пришла на официальную встречу в мятом костюме

Королева Летиция посетила открытие конгресса по вопросам здоровья и для официального мероприятия подобрала подходящий аутфит. В главной роли — эффектная брючная двойка цвета мокрого асфальта, которая доставила Ее Величеству хлопоты. Впрочем, образ это ничуть не испортило — монаршая особа, как всегда, на высоте (и это касается не только каблуков).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Что ж, в плотном графике монаршим особам и первым леди трудно сохранять безупречный внешний вид 24/7. Джилл Байден, например, постоянно балансирует на трапах вертолетов и дефилирует по газонам на шпильках и в дизайнерских платьях, отчего они постоянно мнутся. Та же участь постигла и испанскую королеву Летицию, которая, по всей видимости, не обратила внимания на складки.

На что точно стоит обратить внимание, так это на фасон брючного костюма Ее Величества: безукоризненный двубортный блейзер плюс прямые брюки правильной ширины. Дополняет образ сет из лодочек и клатча со змеиным паттерном.

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Globallook

Не так давно королева Летиция и король Филипп VI встречали президента Анголы и его супругу во дворце Сарсуэла. Ее Величество вышла поприветствовать гостей во всеоружии — настолько, что затмила первую леди. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook