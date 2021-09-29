Королева Летиция в платье Барби за 33 000 рублей затмила первую леди Анголы

Ана Диас Лоуренсу сделала ставку на холодный голубой металлик. Первая леди Анголы вышла на встречу с испанской монаршей четой в элегантном костюме из юбки-карандаша и жакета. Завершили образ мерцающие лодочки и клатч Bottega Veneta (кстати, у Летиции такой же).

Не так давно Кейт Миддлтон покорила публику своим выходом в «зеркальном» платье из золота. Фото самого эффектного образа герцогини ищите на Passion.ru.