Королева Летиция в платье Барби за 33 000 рублей затмила первую леди Анголы
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Фото: Globallook
Супруга испанского короля нарядилась в розовый неон с ног до головы и по яркости образа перещеголяла даже первую леди Анголы. Летиция выбрала силуэтное платье длины миди от местного испанского бренда Moisés Nieto. Удивительно, но модный трофей появился в гардеробе Ее Величества недавно — и это при том, что она нечасто выгуливает новые наряды. Платье из весенне-летней коллекции обошлось монаршей особе 390 евро (около 33 100 рублей). Дополнили образ эффектные лодочки Magrit с тиснением под кожу змеи.
Фото: Globallook
Ана Диас Лоуренсу сделала ставку на холодный голубой металлик. Первая леди Анголы вышла на встречу с испанской монаршей четой в элегантном костюме из юбки-карандаша и жакета. Завершили образ мерцающие лодочки и клатч Bottega Veneta (кстати, у Летиции такой же).
Не так давно Кейт Миддлтон покорила публику своим выходом в «зеркальном» платье из золота. Фото самого эффектного образа герцогини ищите на Passion.ru.
Фото: Globallook