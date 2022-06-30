passion.ru
Мода
Сегодня в 19:14
1 мин.

Королева Летиция показала идеальное Барби-платье на лето — где его купить

Королевская чета Испании встречает представителей «Большой семерки» в Мадриде. О культурной программе монархи тоже позаботились: 30 июня лидеры западных государств отправились в Королевский театр. В скучной массе чинных костюмов выделилась королева Летиция, которая показала идеальное летнее платье в остромодном оттенке сезона. Разбираем образ и рассказываем, где купить такое же!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Королева Летиция

Фото: Globallook

Читайте также

Ее Величество вновь сделала ставку на свой любимый бренд (и не прогадала). Наслаждаться прекрасным монаршая особа отправилась в приталенном миди-платье Carolina Herrera цвета насыщенной, будто наэлектризованной фуксии. Кстати, наряд видит свет не впервые: супруга испанского короля уже выходила в нем в 2019 году.

Аутфит королевы увенчали классические лодочки, которые практически слились с тоном кожи и создали эффект бесконечных ног. К ним в тон — увесистый клатч-конверт, а для настроения — пара серег-хупов.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5

«Снежная Королева», 5120 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Оттенок Hot pink не сдает позиции, и мы настоятельно рекомендуем добавить хотя бы одну акцентную вещь в гардероб. Бонус от редакции — пять классных платьев из ассортимента российских брендов, которые претендуют на место в вашем вишлисте!

Фото: Globallook

Новости партнеров
О чем говорят