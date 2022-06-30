Королева Летиция показала идеальное Барби-платье на лето — где его купить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Ее Величество вновь сделала ставку на свой любимый бренд (и не прогадала). Наслаждаться прекрасным монаршая особа отправилась в приталенном миди-платье Carolina Herrera цвета насыщенной, будто наэлектризованной фуксии. Кстати, наряд видит свет не впервые: супруга испанского короля уже выходила в нем в 2019 году.
Аутфит королевы увенчали классические лодочки, которые практически слились с тоном кожи и создали эффект бесконечных ног. К ним в тон — увесистый клатч-конверт, а для настроения — пара серег-хупов.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Оттенок Hot pink не сдает позиции, и мы настоятельно рекомендуем добавить хотя бы одну акцентную вещь в гардероб. Бонус от редакции — пять классных платьев из ассортимента российских брендов, которые претендуют на место в вашем вишлисте!
Фото: Globallook