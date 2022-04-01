Сегодня в 15:50
1 мин.
Королева Испании устроила эффектное дефиле в тесной леопардовой юбке
Королева Летиция вернулась из Лондона и тут же приступила к своим обязанностям. Ее величество встретилась с представителями фонда по борьбе с зависимостями в Мадриде, а по пути на официальную часть вновь подтвердила свой статус одной из самых стильных монарших особ. А заодно намекнула, что с «хищными» принтами стоит подружиться и в этом сезоне.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11
Фото: Globallook
Для официального мероприятия ее светлость вооружилась юбкой-карандашом Roberto Verino с акцентным леопардовым принтом. Наряд Летиции можно взять как референс, чтобы легко вписывать анималистические мотивы в образы для офиса и на каждый день.
Аутфит дополнил базовый черный джемпер и классические черные лодочки. В завершение — укороченный двубортный тренч свободного силуэта от любимого бренда Carolina Herrera.
Globallook
Globallook
Не так давно королеву Летицию поймали на копировании стиля Кейт Миддлтон. Для службы в Вестминстерском аббатстве ее величество выбрала образ, который в точности процитировал недавний выход герцогини. Голосуйте за самую стильную в материале Passion.ru.
Фото: Globallook