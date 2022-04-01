Королева Испании устроила эффектное дефиле в тесной леопардовой юбке

Для официального мероприятия ее светлость вооружилась юбкой-карандашом Roberto Verino с акцентным леопардовым принтом. Наряд Летиции можно взять как референс, чтобы легко вписывать анималистические мотивы в образы для офиса и на каждый день.

Аутфит дополнил базовый черный джемпер и классические черные лодочки. В завершение — укороченный двубортный тренч свободного силуэта от любимого бренда Carolina Herrera.