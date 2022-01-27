Королева Испании устроила дефиле в кожаной юбке с пикантным разрезом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
В главной роли образа выступила дерзкая кожаная миди-юбка Boss с интригующим разрезом. Деталь выгодно подчеркнула фигуру королевы, но при это не выдала все секреты. Как сообщает Daily Mail, за модный трофей ее величество некогда отдала 349 фунтов (около 37 000 рублей).
Сдержанный черный цвет разбавила лаконичная блузка с объемными рукавами в актуальном васильковом оттенке. На плечи Летиция накинула кейп Carolina Herrera, еще раз доказав, что это самая выгодная инвестиция в преддверии весны. Завершили образ лодочки от любимого королевой испанского бренда Magrit и миниатюрный клатч Carolina Herrera.
Фото: Globallook
Наблюдать за современными представительницами монархий весьма интересно. Если одни из них чтят традиции и подчиняются строгому королевскому этикету, другие ведут светский образ жизни. Например, принцесса Монако Шарлотта Казираги недавно выехала на подиум Chanel верхом на лошади и произвела настоящий фурор. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook