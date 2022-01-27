Королева Испании устроила дефиле в кожаной юбке с пикантным разрезом

В главной роли образа выступила дерзкая кожаная миди-юбка Boss с интригующим разрезом. Деталь выгодно подчеркнула фигуру королевы, но при это не выдала все секреты. Как сообщает Daily Mail, за модный трофей ее величество некогда отдала 349 фунтов (около 37 000 рублей).

Сдержанный черный цвет разбавила лаконичная блузка с объемными рукавами в актуальном васильковом оттенке. На плечи Летиция накинула кейп Carolina Herrera, еще раз доказав, что это самая выгодная инвестиция в преддверии весны. Завершили образ лодочки от любимого королевой испанского бренда Magrit и миниатюрный клатч Carolina Herrera.