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Одобрено первыми леди: найдено самое стильное пальто на сезон холодов

В выборе верхней одежды на сезон холодов первые леди и монаршие особы были солидарны друг с другом и единогласно заявили, что кейп — самое стильное приобретение осени. Эта вещь не самая практичная, когда температура стремится ниже нуля, зато в создании элегантных образов в ней нет равных. А если добавить пару высоких кожаных перчаток, то и первая проблема будет решена.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Королева Максима

Фото: Globallook

Например, королева Нидерландов Максима давно обзавелась кейпом цвета спелой вишни и теперь носит его и в пир, и в мир. Помимо него, в гардеробе Ее Величества есть варианты всех мастей: от классического песочного до градиентного. В последнее время с выходами в кейпе зачастила и испанская королева Летиция, которая совсем недавно выгуливала свой модный трофей от Boss — в нем монаршая особа встретила президента Италии.

В чьем гардеробе тема кейпов и пончо раскрыта, так это у Мелании Трамп. Чего стоит один ее выход на встречу с представителями британской монаршей четы! Супруга президента США выбрала яркое желтое пальто Valentino, которое замиксовала с ультрафиолетовым платьем Hervé Pierre и замшевыми лодочками Christian Louboutin. Листайте галерею, чтобы увидеть большое!

Фото: Globallook / Dpa

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