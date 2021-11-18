Одобрено первыми леди: найдено самое стильное пальто на сезон холодов

Например, королева Нидерландов Максима давно обзавелась кейпом цвета спелой вишни и теперь носит его и в пир, и в мир. Помимо него, в гардеробе Ее Величества есть варианты всех мастей: от классического песочного до градиентного. В последнее время с выходами в кейпе зачастила и испанская королева Летиция, которая совсем недавно выгуливала свой модный трофей от Boss — в нем монаршая особа встретила президента Италии.

В чьем гардеробе тема кейпов и пончо раскрыта, так это у Мелании Трамп. Чего стоит один ее выход на встречу с представителями британской монаршей четы! Супруга президента США выбрала яркое желтое пальто Valentino, которое замиксовала с ультрафиолетовым платьем Hervé Pierre и замшевыми лодочками Christian Louboutin. Листайте галерею, чтобы увидеть большое!