Принцесса Монако взобралась на коня на модном показе в Париже

В главной героине перформанса на кутюрном показе Chanel зрители без труда узнали внучку Грейс Келли Шарлотту Казираги, которая занимает номер одиннадцать в очереди на престол. Правда, мода интересует наследницу куда больше, чем монарший уклад: она практически никогда не пропускает показы любимого модного Дома, а теперь и вовсе стала звездой одного из них.

К слову, верховой ездой Шарлотта, как и подобает принцессе, занимается давно, поэтому на лошади чувствовала себя максимально уверенно. Не каждая наездница может похвастаться такой формой для скачек: классический жакет Chanel из мерцающего твида, ультраоблегающие брюки и брутальные сапоги из безукоризненно гладкой кожи.

Пока принцесса Монако примеряет новинки от-кутюр, испанская королева Летиция донашивает костюм 5-летней давности и выглядит в нем потрясающе. Так, будто только что сошла с подиума. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.