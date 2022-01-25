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Принцесса Монако взобралась на коня на модном показе в Париже

Неделя моды в Париже в самом разгаре, чему мы несказанно рады: показы полноценно перешли в офлайн-формат, а front row заполоняют ключевые персоны индустрии, селебрити и инфлюенсеры. Еще одна тенденция нового сезона — в числе моделей то и дело мелькают монаршие особы. Не так давно показ Rains закрыл юный принц Дании Николай, который несколько лет назад был звездой шоу Burberry, теперь же принцесса Монако оседлала коня прямо на подиуме.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Шарлотта Казираги на показе Chanel Spring 2022 Couture

Фото: Vogue.com

В главной героине перформанса на кутюрном показе Chanel зрители без труда узнали внучку Грейс Келли Шарлотту Казираги, которая занимает номер одиннадцать в очереди на престол. Правда, мода интересует наследницу куда больше, чем монарший уклад: она практически никогда не пропускает показы любимого модного Дома, а теперь и вовсе стала звездой одного из них.

К слову, верховой ездой Шарлотта, как и подобает принцессе, занимается давно, поэтому на лошади чувствовала себя максимально уверенно. Не каждая наездница может похвастаться такой формой для скачек: классический жакет Chanel из мерцающего твида, ультраоблегающие брюки и брутальные сапоги из безукоризненно гладкой кожи.

Пока принцесса Монако примеряет новинки от-кутюр, испанская королева Летиция донашивает костюм 5-летней давности и выглядит в нем потрясающе. Так, будто только что сошла с подиума. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Vogue.com

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