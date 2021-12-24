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Копия мамы: Елена Перминова показала «зефирный» family look с маленьким сыном
Елена Перминова долго томила поклонников с новостью о четвертой беременности, зато лицо маленького Саши практически не скрывала. Новый герой в блоге модели буквально захватил сердца подписчиков (и наши тоже). А недавно мама с сыном поделились кадрами из совместной съемки в забавном family-образе. Смотрим, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram @lenaperminova
Елена нарядилась в мягкое фактурное пальто из шерсти и уютный свитер. Образ в нежных зефирных оттенках дополнили несколько лаконичных украшений. У сердца спрятался младший сын модели и бизнесмена Александра Лебедева, одетый в плюшевую шапку с милыми заячьими ушами. На заметку стоит взять не только актуальную цветовую гамму для любителей минимализма, но и яркую идею для семейной фотосессии.
Елена Перминова с сыном Сашей / Instagram @lenaperminova / Фото: @krissnegireva
Хотите знать все о главных трендах и уметь их применять? Блог Елены Перминовой — настоящий гид по модным трофеям. Так, например, недавно модель показала самую актуальную (и теплую) дубленку для морозной зимы — рассказываем, где купить такую же! Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova