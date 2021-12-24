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Копия мамы: Елена Перминова показала «зефирный» family look с маленьким сыном

Елена Перминова долго томила поклонников с новостью о четвертой беременности, зато лицо маленького Саши практически не скрывала. Новый герой в блоге модели буквально захватил сердца подписчиков (и наши тоже). А недавно мама с сыном поделились кадрами из совместной съемки в забавном family-образе. Смотрим, что из этого получилось!