Елена Перминова показала самую стильную дубленку сезона — где ее купить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
Модель вооружилась базовыми черными джинсами клеш и добавила к ним эффектную дубленку цвета молока с овечьим мехом — кстати, от локального российского бренда. И это тот самый случай, когда можно ощущать теплые объятия и при этом не прятать силуэт.
Дубленки с овчиной и экомехом возглавили топ тенденций этой зимы, поэтому вердикт им однозначен — носить. Мы собрали несколько вариантов в самой модной гамме: от полюбившегося первым модницам универсального экрю до насыщенного орехового. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Фото: Архивы пресс-служб
Если вы все еще не обзавелись идеальной дутой курткой на зиму — скорее открывайте наш гид по самой модной (и теплой) верхней одежде сезона. Здесь модели всех мастей: от белоснежных, в которых можно мимикрировать под снег, до ультраярких. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova