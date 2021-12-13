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Елена Перминова показала самую стильную дубленку сезона — где ее купить

Мы уже позабыли, как выглядит сухой асфальт и как ощущается «плюс» за окном. Остается только укутаться во все самое теплое сразу и принять, что так будет еще несколько месяцев. Елена Перминова, например, показала, как одеться зимой, чтобы не жертвовать комфортом ради стиля, — смотрите и учитесь!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Модель вооружилась базовыми черными джинсами клеш и добавила к ним эффектную дубленку цвета молока с овечьим мехом — кстати, от локального российского бренда. И это тот самый случай, когда можно ощущать теплые объятия и при этом не прятать силуэт.

Дубленки с овчиной и экомехом возглавили топ тенденций этой зимы, поэтому вердикт им однозначен — носить. Мы собрали несколько вариантов в самой модной гамме: от полюбившегося первым модницам универсального экрю до насыщенного орехового. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

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Mango, 12 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Если вы все еще не обзавелись идеальной дутой курткой на зиму — скорее открывайте наш гид по самой модной (и теплой) верхней одежде сезона. Здесь модели всех мастей: от белоснежных, в которых можно мимикрировать под снег, до ультраярких. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @lenaperminova

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