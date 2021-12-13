Елена Перминова показала самую стильную дубленку сезона — где ее купить

Модель вооружилась базовыми черными джинсами клеш и добавила к ним эффектную дубленку цвета молока с овечьим мехом — кстати, от локального российского бренда. И это тот самый случай, когда можно ощущать теплые объятия и при этом не прятать силуэт.

Дубленки с овчиной и экомехом возглавили топ тенденций этой зимы, поэтому вердикт им однозначен — носить. Мы собрали несколько вариантов в самой модной гамме: от полюбившегося первым модницам универсального экрю до насыщенного орехового. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!