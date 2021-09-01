Кирстен Данст примерила образ строгой учительницы с жакетом за 160 000 рублей

Данст нарядилась в Salvatore Ferragamo с головы до ног. Актриса выбрала летящее миди-платье с графичным принтом, а к нему — классический приталенный шерстяной жакет, дополненный акцентным поясом цвета перца чили. От стоимости элегантной детали кидает в жар не меньше, чем от шерсти в 26 градусов тепла. Жакет обошелся звезде 1 590 фунтов стерлингов (около 160 000 рублей). Завершили образ босоножки цвета металлик, на которых Кирстен ловко балансировала, выходя из водного такси.

Не так давно в Венеции прошло еще одно знаковое событие — уикенд, посвященный выходу новых коллекций Dolce & Gabbana. На подиуме — роскошь от-кутюр, в импровизированном зрительном зале под открытым небом — самые пестрые наряды из последних коллекций модного Дома. В перерывах Филипп Киркоров обнимался с Дженнифер Лопес, а дочерей Хайди Клум и Моники Беллуччи поздравляли с модельным дебютом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.