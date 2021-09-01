passion.ru

Кирстен Данст примерила образ строгой учительницы с жакетом за 160 000 рублей

1 сентября выдалось насыщенным: пока школьники отмечают День знаний, селебрити со всего мира съезжаются в Венецию на долгожданный кинофестиваль — 78-й по счету. В числе первых гостей одного из самых влиятельных мероприятий в индустрии оказалась Кирстен Данст, которая примерила образ строгой учительницы и выглядела в нем ультрасоблазнительно.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Кирстен Данст

Фото: Eastnews

Данст нарядилась в Salvatore Ferragamo с головы до ног. Актриса выбрала летящее миди-платье с графичным принтом, а к нему — классический приталенный шерстяной жакет, дополненный акцентным поясом цвета перца чили. От стоимости элегантной детали кидает в жар не меньше, чем от шерсти в 26 градусов тепла. Жакет обошелся звезде 1 590 фунтов стерлингов (около 160 000 рублей). Завершили образ босоножки цвета металлик, на которых Кирстен ловко балансировала, выходя из водного такси.

Не так давно в Венеции прошло еще одно знаковое событие — уикенд, посвященный выходу новых коллекций Dolce & Gabbana. На подиуме — роскошь от-кутюр, в импровизированном зрительном зале под открытым небом — самые пестрые наряды из последних коллекций модного Дома. В перерывах Филипп Киркоров обнимался с Дженнифер Лопес, а дочерей Хайди Клум и Моники Беллуччи поздравляли с модельным дебютом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram