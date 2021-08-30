Лопес прогулялась по Венеции в расшитом кристаллами бра и без Аффлека
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Мероприятие обрело настоящий итальянский размах: на воде — заторы из гондол и речных такси, на суше — прошедший показ коллекции высокого ювелирного искусства и шоу haute couture. Прямо на причале Джей Ло показала талант балансирования в босоножках на экстремально высоких (но устойчивых) каблуках.
Total look, конечно же, от Dolce & Gabbana — с ног до головы. Образ с барочным шармом возглавил длинный кейп из цветочного жаккарда. К нему — топ-бюстье, расшитый кристаллами, и брюки силуэта восьмидесятых с акцентом на бедрах. Королева сцены подчеркнула свой статус роскошной диадемой, а завершили аутфит акцентные украшения, щедро усыпанные драгоценными камнями, и золотая мини-сумка.
Не так давно Джей Ло встретилась в модной битве с бывшей возлюбленной Бена Аффлека Дженнифер Гарнер. Кто победит — голосуйте на Passion.ru.
Фото и видео: Globallook / Instagram @jlo
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