Лопес прогулялась по Венеции в расшитом кристаллами бра и без Аффлека

Мероприятие обрело настоящий итальянский размах: на воде — заторы из гондол и речных такси, на суше — прошедший показ коллекции высокого ювелирного искусства и шоу haute couture. Прямо на причале Джей Ло показала талант балансирования в босоножках на экстремально высоких (но устойчивых) каблуках.

Total look, конечно же, от Dolce & Gabbana — с ног до головы. Образ с барочным шармом возглавил длинный кейп из цветочного жаккарда. К нему — топ-бюстье, расшитый кристаллами, и брюки силуэта восьмидесятых с акцентом на бедрах. Королева сцены подчеркнула свой статус роскошной диадемой, а завершили аутфит акцентные украшения, щедро усыпанные драгоценными камнями, и золотая мини-сумка.