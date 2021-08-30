Юные дочери Хайди Клум и Моники Беллуччи стали звездами показов Dolce & Gabbana в Венеции

Актеры, модели, музыканты и певицы выгуливали лучшие наряды бренда. На мероприятия знаменитости прибывали на гондолах и речных такси.

В Венеции фотографам позировали Дженнифер Лопес, Зои Салдана с супругом, Дженьюари Джонс, Хайди Клум и Том Каулитц, Китти Спенсер и другие известные личности. Не обошел стороной вечеринки своих любимых кутюрье и Филипп Киркоров.

Юные дочери Хайди Клум и Моники Беллуччи, которые вслед за красавицами-матерями успешно строят модельную карьеру, стали звездами показов Dolce & Gabbana.