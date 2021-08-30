Юные дочери Хайди Клум и Моники Беллуччи стали звездами показов Dolce & Gabbana в Венеции
Актеры, модели, музыканты и певицы выгуливали лучшие наряды бренда. На мероприятия знаменитости прибывали на гондолах и речных такси.
В Венеции фотографам позировали Дженнифер Лопес, Зои Салдана с супругом, Дженьюари Джонс, Хайди Клум и Том Каулитц, Китти Спенсер и другие известные личности. Не обошел стороной вечеринки своих любимых кутюрье и Филипп Киркоров.
Юные дочери Хайди Клум и Моники Беллуччи, которые вслед за красавицами-матерями успешно строят модельную карьеру, стали звездами показов Dolce & Gabbana.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Manuele Mangiarotti/ Keystone Press Agency/ Global Look press
Дева Кассель прилетела в Италию в компании мамы и бойфренда. Моника для прогулок по Венеции выбирала строгие неброские наряды. Такого же стиля придерживалась и ее старшая дочь. Но на вечеринку Дева прибыла в пышном ярко-розовом платье, расшитом крупными цветами.
Лени Клум для мероприятия выбрала нежно-голубое мини-платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Из украшений девушка предпочла колье и тиару с крупными драгоценными камнями.
Фото: Manuele Mangiarotti/ Keystone Press Agency/ Global Look press
Королевой вечеринок Dolce & Gabbana стала Дженнифер Лопес — наряд она выбрала соответствующий.
В Венеции Лопес пробыла недолго, но произвела там настоящий фурор, появившись на публике в черных шелковых брюках в восточном стиле, коротком топе и кейпе максимальной длины. Стилисты украсили высокую прическу знаменитости тиарой с крупным жемчугом.
Поклонник и коллекционер одежды и аксессуаров бренда Филипп Киркоров опубликовал в личном блоге фото с дивой.
В последние несколько лет супермодель Хайди Клум появляется на всех светских мероприятиях в компании молодого мужа, музыканта Тома Каулитца. В Венеции супруги позировали в элегантных нарядах. Хайди, выглядящая намного моложе своего возраста, вышла на красную дорожку в дерзком прозрачном платье, а Том — в белой рубашке и элегантном костюме.
Фото: Alberto Terenghi/ Keystone Press Agency/ Global Look press
Недавно вышедшая замуж племянница леди Дианы Китти Спенсер на одну из вечеринок знаменитых модельеров прибыла в нежном облегающем платье, расшитом жемчужинами. Образ дополнила серая сумочка с драгоценными камнями и сверкающие босоножки на высоком каблуке.
Фото: Alberto Terenghi/ Keystone Press Agency/ Global Look press
Чей наряд вам понравился больше остальных? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Manuele Mangiarotti, IPA, Alberto Terenghi, Simone Comi/ Keystone Press Agency/ Global Look press, Instagram
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