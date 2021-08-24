Ким Кардашьян вернула в моду клеш от колен и ультранизкую посадку
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Впрочем, все, чему уже предвиден статус sold out, далеко не в новинку. Хотя Ким удалось «посадить» даже самые экстремальные детали на фигуру с формами. Звезда реалити вернула в моду клеш от колен, дополнив им базовые легинсы, и добавила ультранизкую посадку из нулевых. К ним — экстремально короткий бра-топ с длинными рукавами и «опасным» декольте.
Любовь к эстетике прошлых лет в духе Кардашьян вполне закономерна: ее собственный стиль на ней выстроен. В гардеробе бизнесвумен — масса винтажных диковинок, которые не теряют актуальности из сезона в сезон — как, например, крошечное бюстье Roberto Cavalli, отпраздновавшее в гардеробе Ким свое 17-летие.
Фото: Instagram @kimkardashian
Не так давно стало известно, что 24-летняя сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер готовится стать мамой во второй раз. Инсайдеры утверждают, что отец ребенка — рэпер Трэвис Скотт, с которым юная миллиардерша то расстается, то вновь возобновляет отношения. Подробности ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian
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