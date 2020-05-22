Что прячут в своих роскошных гардеробных Ким Кардашьян, Бритни Спирс и другие знаменитости

Ранее мы рассказывали о секретах знаменитостей, которые помогают им держать бюст в тонусе в течение долгих лет. Зачем Ким Кардашьян подклеивает грудь скотчем, а Хайди Клум экспериментирует с пуш-ап — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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