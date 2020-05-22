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Что прячут в своих роскошных гардеробных Ким Кардашьян, Бритни Спирс и другие знаменитости

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Ким Кардашьян

Фото: Instagram

Дизайнерские платья и жакеты всех расцветок, сотни пар обуви и бесчисленное множество сумок — гардеробные комнаты знаменитостей скрывают за своими дверями множество модных сокровищ. Что прячут в них звезды?

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в гардеробной комнате своего особняка

Фото: Instagram

Ким Кардашьян регулярно хвастается размерами своей гардеробной комнаты в Instagram, и примерки — одна из ее постоянных рубрик. Первая гордость — огромные зеркала, покрывающие сразу несколько стен комнаты. Вторая — бесконечное множество обуви и аксессуаров, распределенных по брендам. Здесь же — огромная коллекция сумок Hermès, среди которых модели, за которыми охотятся самые известные модницы мира.

Бритни Спирс

Первая пара туфель от Christian Louboutin, которую приобрела Бритни Спирс

Фото: Instagram

Занявшись разбором гардероба, Бритни Спирс опубликовала в своем профиле фото туфли от Christian Louboutin из кожи питона. Звезда поделилась, что это была ее первая брендовая пара обуви, и что надевала они эти туфли за 400 000 рублей всего лишь раз. Шквал критики не заставил себя ждать: в адрес поп-дивы посыпались обвинения в поощрении жестокости.

Пэрис Хилтон

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Гардеробная комната Пэрис Хилтон

Фото: Eastnews

О гардеробной Пэрис Хилтон слышали многие — звезда часто проводит по ней экскурсии для прессы и телевидения. Здесь — отдельный мир, усыпанный мерцающими кристаллами, пайетками, перьями и всеми оттенками розового. Аксессуары — настоящая страсть светской львицы, поэтому для них она выделила отдельную комнату, сообщает The Sun.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри и часть ее коллекции обуви

Фото: Screenshot Youtube/Vogue

Гардеробная Мэрайи Кэри щедро декорирована золотом, а посреди нее стоит настоящий розовый трон. Интерьер определенно сочетается с коллекцией одежды, обуви и аксессуаров, собранной певицей за долгие годы. В одном из интервью звезда сама удивилась, откуда у нее столько пар туфель.

Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян в своей гардеробной

Фото: Globallook

В доме Хлои Кардашьян гардеробная комната оборудована отдельным пространством для хранения одежды для фитнеса. Однако жемчужина модного мира звезды — коллекция париков всех оттенков розового и блонда.

Кэтрин Зета-Джонс

Коллекция обуви Кэтрин Зеты-Джонс

Фото: Instagram

Кэтрин Зета-Джонс в буквально смысле зависима от обуви — полки для нее простираются от пола до потолка. Все пары из коллекции распределены по цветам и их оттенкам — и это только для туфель на каблуках!

Хайди Клум

Хайди Клум в своей гардеробной комнате

Фото: Globallook

В гардеробной Хайди Клум можно заблудиться — она оборудована полками для одежды и аксессуаров до самого потолка. Неудивительно, что для составления аутфитов и сборов на мероприятия супермодели необходима стремянка.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио в гардеробной

Фото: Eastnews

Сокровищница Алессандры Амбросио выполнена в нежных оттенках капучино, а на полках и рейлах царит идеальный порядок. Сумки распределены по размерам, а одежда — по видам и цветам.

Ранее мы рассказывали о секретах знаменитостей, которые помогают им держать бюст в тонусе в течение долгих лет. Зачем Ким Кардашьян подклеивает грудь скотчем, а Хайди Клум экспериментирует с пуш-ап — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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