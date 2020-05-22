Что прячут в своих роскошных гардеробных Ким Кардашьян, Бритни Спирс и другие знаменитости
Фото: Instagram
Ким Кардашьян
Фото: Instagram
Ким Кардашьян регулярно хвастается размерами своей гардеробной комнаты в Instagram, и примерки — одна из ее постоянных рубрик. Первая гордость — огромные зеркала, покрывающие сразу несколько стен комнаты. Вторая — бесконечное множество обуви и аксессуаров, распределенных по брендам. Здесь же — огромная коллекция сумок Hermès, среди которых модели, за которыми охотятся самые известные модницы мира.
Бритни Спирс
Фото: Instagram
Занявшись разбором гардероба, Бритни Спирс опубликовала в своем профиле фото туфли от Christian Louboutin из кожи питона. Звезда поделилась, что это была ее первая брендовая пара обуви, и что надевала они эти туфли за 400 000 рублей всего лишь раз. Шквал критики не заставил себя ждать: в адрес поп-дивы посыпались обвинения в поощрении жестокости.
Пэрис Хилтон
Фото: Eastnews
О гардеробной Пэрис Хилтон слышали многие — звезда часто проводит по ней экскурсии для прессы и телевидения. Здесь — отдельный мир, усыпанный мерцающими кристаллами, пайетками, перьями и всеми оттенками розового. Аксессуары — настоящая страсть светской львицы, поэтому для них она выделила отдельную комнату, сообщает The Sun.
Мэрайя Кэри
Фото: Screenshot Youtube/Vogue
Гардеробная Мэрайи Кэри щедро декорирована золотом, а посреди нее стоит настоящий розовый трон. Интерьер определенно сочетается с коллекцией одежды, обуви и аксессуаров, собранной певицей за долгие годы. В одном из интервью звезда сама удивилась, откуда у нее столько пар туфель.
Хлои Кардашьян
Фото: Globallook
В доме Хлои Кардашьян гардеробная комната оборудована отдельным пространством для хранения одежды для фитнеса. Однако жемчужина модного мира звезды — коллекция париков всех оттенков розового и блонда.
Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Instagram
Кэтрин Зета-Джонс в буквально смысле зависима от обуви — полки для нее простираются от пола до потолка. Все пары из коллекции распределены по цветам и их оттенкам — и это только для туфель на каблуках!
Хайди Клум
Фото: Globallook
В гардеробной Хайди Клум можно заблудиться — она оборудована полками для одежды и аксессуаров до самого потолка. Неудивительно, что для составления аутфитов и сборов на мероприятия супермодели необходима стремянка.
Алессандра Амбросио
Фото: Eastnews
Сокровищница Алессандры Амбросио выполнена в нежных оттенках капучино, а на полках и рейлах царит идеальный порядок. Сумки распределены по размерам, а одежда — по видам и цветам.
Ранее мы рассказывали о секретах знаменитостей, которые помогают им держать бюст в тонусе в течение долгих лет. Зачем Ким Кардашьян подклеивает грудь скотчем, а Хайди Клум экспериментирует с пуш-ап — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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