Ким Кардашьян подверглась критике в Сети: «Утягивающее белье для беременных?»

«Зачем беременной женщине натягивать на свой живот корректирующее белье?», — гласит один из самых популярных комментариев под анонсом линейки. Пользователи недоумевают, какой будущей матери придет в голову носить утягивающие фигуру панталоны. Многие даже не смогли удержаться от крепких выражений. По мнению пользователей сети, такая одежда несет неправильный посыл, и более того, может быть небезопасной для плода.

В прочем, это далеко не первый скандал для бренда Ким Кардашьян Skims. Ранее звезду критиковали за продажу защитных масок по завышенным ценам и коллекцию утягивающего белья Kimono, за которую инстаграм-дива получила немало обвинений в культурной апроприации от жителей Японии.