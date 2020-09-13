Ким Кардашьян подверглась критике в Сети: «Утягивающее белье для беременных?»
Фото: Instagram/ @kimkardashian
Ни для кого не секрет, что фигура для Ким Кардашьян значит многое. Именно благодаря своим аппетитным формам звезда Инстаграм прославилась на весь мир. Тем не менее, попытки блогерши и ее преданных фанатов сохранить идеальный внешний вид в любой ситуации иногда могут вызывать неоднозначную реакцию у публики.
Недавно на личной странице жена рэпера Канье Уэста анонсировала старт продаж своей новой линейки корректирующего фигуру белья. Все бы ничего, но есть одно «но»: корректировать фигуру Ким предлагает беременным женщинам.
«Зачем беременной женщине натягивать на свой живот корректирующее белье?», — гласит один из самых популярных комментариев под анонсом линейки. Пользователи недоумевают, какой будущей матери придет в голову носить утягивающие фигуру панталоны. Многие даже не смогли удержаться от крепких выражений. По мнению пользователей сети, такая одежда несет неправильный посыл, и более того, может быть небезопасной для плода.
В прочем, это далеко не первый скандал для бренда Ким Кардашьян Skims. Ранее звезду критиковали за продажу защитных масок по завышенным ценам и коллекцию утягивающего белья Kimono, за которую инстаграм-дива получила немало обвинений в культурной апроприации от жителей Японии.
Фото и видео: Instagram
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