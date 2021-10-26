Ким Кардашьян носит трендовое трико цвета капучино — и вам советует

Еще недавно мы учились у Кардашьян, как носить самый актуальный оттенок сезона и как утепляться по-настоящему стильно. Теперь же — разглядываем новые фото Ким с минимумом одежды. Главная героиня — сама звезда реалити. В лукбуке она позирует в облегающих трико, эффектных боди, прозрачных топах и колготках с гибридными лого двух брендов. Акцент — на формы и абсолютную совместимость с ритмом современной девушки. Ставка — на женственность, заложенную в визуальном коде модного Дома.