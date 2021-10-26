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Ким Кардашьян носит трендовое трико цвета капучино — и вам советует

Ким Кардашьян времени зря не теряет: вначале бизнесвумен подружилась с Демной Гвасалией и стала выгуливать дерзкие луки от Balenciaga, теперь же выпустила коллекцию совместно с Fendi. Креативный директор модного Дома Ким Джонс тоже не промах: однажды увидел, как на встрече команды женщины обновляли страницу и ждали нового дропа бренда Ким. Так появилась идея коллаборации.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ким Кардашьян

Фото: Eastnews

Еще недавно мы учились у Кардашьян, как носить самый актуальный оттенок сезона и как утепляться по-настоящему стильно. Теперь же — разглядываем новые фото Ким с минимумом одежды. Главная героиня — сама звезда реалити. В лукбуке она позирует в облегающих трико, эффектных боди, прозрачных топах и колготках с гибридными лого двух брендов. Акцент — на формы и абсолютную совместимость с ритмом современной девушки. Ставка — на женственность, заложенную в визуальном коде модного Дома.

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Ким Кардашьян

Фото: Пресс-служба

Ранее мы выбирали, чей образ с облегающим трико круче: младшей сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер или Натальи Ионовой. Российская певица нередко попадалась на копировании аутфитов юных западных звезд и, надо сказать, не ударила в грязь лицом. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.