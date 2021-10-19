Глюк’oZa повторила образ Кайли Дженнер с дерзким трико: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kyliejenner
Глюк’oZa устроила фотосессию в бассейне, нарядившись в дерзкое полупрозрачное трико с интригующими разрезами на груди. Затейливую вещицу артистка прикупила в Poster Girl (к слову, любимый бренд Дуа Липы и Кайли Дженнер). Стоимость — 155 фунтов (около 15 200 рублей). Цвет, кстати, выбрала остромодный — канареечно-желтый.
Задолго до этого в таком же трико щеголяла Кайли Дженнер. Модель выбрала пастельный бирюзовый оттенок. Дополнили образ эффектные туфли на экстремально высоких каблуках и брутальный кожаный тренч. Такой аутфит младшая сестра Ким Кардашьян выбрала для посещения офиса своей бьюти-империи.
Не так давно Наталья Водянова сияла на Неделе моды в Париже. Для показа Balenciaga супермодель нарядилась в «огненное» платье, повторив образ 20-летней дочери Ренаты Литвиновой. Кто ярче — голосуйте на Passion.ru!
Фото: Globallook / Instagram @glukozamusic / @kyliejenner