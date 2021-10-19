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Глюк’oZa повторила образ Кайли Дженнер с дерзким трико: голосуйте, кто круче

Пока температура в столице стремительно падает, Наталья Ионова поднимает градус на максимум солнечными снимками из Испании. 35-летняя певица уже была замечена в копировании стиля британской исполнительницы Дуа Липы, а теперь попалась на повторении образа Кайли Дженнер. Были ли весенние фото юной миллиардерши взяты за референс или нет — остается только гадать. А пока — голосуйте, кто круче!