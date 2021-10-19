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Глюк’oZa повторила образ Кайли Дженнер с дерзким трико: голосуйте, кто круче

Пока температура в столице стремительно падает, Наталья Ионова поднимает градус на максимум солнечными снимками из Испании. 35-летняя певица уже была замечена в копировании стиля британской исполнительницы Дуа Липы, а теперь попалась на повторении образа Кайли Дженнер. Были ли весенние фото юной миллиардерши взяты за референс или нет — остается только гадать. А пока — голосуйте, кто круче!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кайли Дженнер

Фото: Instagram @kyliejenner

Глюк’oZa устроила фотосессию в бассейне, нарядившись в дерзкое полупрозрачное трико с интригующими разрезами на груди. Затейливую вещицу артистка прикупила в Poster Girl (к слову, любимый бренд Дуа Липы и Кайли Дженнер). Стоимость — 155 фунтов (около 15 200 рублей). Цвет, кстати, выбрала остромодный — канареечно-желтый.

Задолго до этого в таком же трико щеголяла Кайли Дженнер. Модель выбрала пастельный бирюзовый оттенок. Дополнили образ эффектные туфли на экстремально высоких каблуках и брутальный кожаный тренч. Такой аутфит младшая сестра Ким Кардашьян выбрала для посещения офиса своей бьюти-империи.

Наталья Ионова (Глюк'oZa)

Не так давно Наталья Водянова сияла на Неделе моды в Париже. Для показа Balenciaga супермодель нарядилась в «огненное» платье, повторив образ 20-летней дочери Ренаты Литвиновой. Кто ярче — голосуйте на Passion.ru!

Фото: Globallook / Instagram @glukozamusic / @kyliejenner